У Венгрии имеются сценарии «военного ЧП» для защиты и спасения 150 тысяч венгров в Закарпатской области Украины, однако Будапешт хотел бы их избежать. Об этом в интервью венгерскому изданию Index заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации… В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 живущих в Закарпатье венгров», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Заявление министра иностранных дел Венгрии обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что Венгрия, вероятно, таким образом намекает на территориальные претензии на Закарпатье.

«Возможно, что Закарпатье всё», — отреагировал Василий Р.

«Что и требовалось доказать. В итоге территория Украины будет разделена между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией», — добавил «Циничный маркетолог».

«Украинцы думали, [что] просто так Венгрия раздает на Закарпатье паспорта? Первая заявочка на территорию!» — отметил один из участников обсуждения.

«Молодцы. Тоже своих не бросают», — отреагировал Юрий Т.

«Западная Украина отойдет Польше, Закарпатье отойдет Венгрии, остальное — России!.. Государство Украина перестанет существовать!.. Либо оставят какую-нибудь деревню под этим названием, чтобы выплачивала долги Украины!..» — написал Дмитрий.

«Раздел [Украины] всё больше обрисовывается», — пишет Олег Г.

«А как отреагировал наркокомандующий (Зеленский — О. П.)? Есть его заявления?» — поинтересовался «Стерильное Общество».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Куличики

«Раздел Украины — то, что её ожидает в ближайшее время», — добавил Pavel.

«Ещё надо спасти под сто тысяч поляков на Западной Украине», — шутит A50.

«Это чтобы Польше слишком много не досталось», — с юмором добавил Black M.

«А нам своих, значит, не нужно было защищать? Мы вроде этим же самым занимаемся, нет? Или венграм можно, а нам нет? Это другое?» — задумалась Вика Р.

«Ещё один игрок решился на манёвры поближе к пирогу украинскому. МВФ точно некому будет платить долги. Украину разорвут и поглотят», — отметила Mari B.

«Ну вот и венгры голос подали в защиту закарпатских венгров. В принципе, ожидаемо», — пишет Маргарита Б.

«Неужели подошло время дележки?» — поинтересовалась Татьяна А.

«Наконец-то декоммунизация!» — шутит Alicja.

«Чтоб их (венгров — О. П.) защитить, надо напасть на все военкоматы Закарпатья», — иронизирует Sergei S., указывая на мобилизацию, которая проводится на Украине.

«Понеслось? Венгры не хотят, чтобы всё досталось полякам?» — спросил Иван И.

«От кого спасение и защита? Референдум, и Закарпатье в Венгрии…» — отреагировала Татьяна З.

«Это как они будут защищать? Введут войска, а потом при виде наших сдадутся?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Западную Украину делят», — отметил Артур.

«Им нужно занять свои земли, а то этнических венгров забирают в ВСУ и там они погибают», — с сарказмом написал Владимир Е.

«Дерибан. Профукал Зеля (Зеленский — М. Р.) Украину», — с сарказмом подытожила Виктория Е.