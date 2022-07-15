Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Киев продолжит оплачивать долги. Об этом со ссылкой на представителя МВФ Джерри Райса сообщает украинское издание «Страна».

Якоб Дук. Сборщики долгов. XVII век

«Украина аккуратно обслуживает свой долг. И мы ожидаем, что это будет продолжаться», — сказал он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Да что же это делается, люди добрые! По долгам и платить?» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Надейся и жди!» — смеется Татьяна У.

«Бизнес, ничего личного», — с сарказмом добавила Ирина.

«Быстро они напомнили про долги», — добавил Андрей Ч.

«Сейчас украинцам проще добровольно перейти под юрисдикцию России и сказать: «Не мы брали кредиты, а клика! Отдавать не будем, т. к. мы Россия теперь», — пишет Pirat Karsar.

«Ничего страшного, дадут в кредит, чтобы оплатить предыдущий кредит», — с юмором написал Николай Ш.

«Это предсказуемо…» — отреагировала Ирина.

«Запад ничего просто так не делает. Останется кусочек Украины, и они будут платить по счетам. Любопытно, сколько лет они будут платить, 100 лет или больше?» — задалась вопросом Алла.

Фердинанд Георг Вальдмюллер. Опись имущества должника. 1847

«Украинцы, как вам? А еще впереди за бесплатную военную помощь будете платить, да и вашим внукам и правнукам останется долгов куча. Как вам такая независимость?..» — не без сарказма поинтересовался один из комментирующих.

«Пускай прыгают дальше, и за ленд-лиз [Америке] платить придется», — прокомментировал Андрей.

«Вот как присоединится Украина к России, так и покажет МВФ пролетарский шиш!» — шутит «Капитан Зелёный».

«Хм. У них дефицит бюджета, им дают деньги, чтобы не было его, взамен требуют, чтобы ещё долги отдавали. Кажется, круг замкнулся и экономике Украины дефолт обеспечен такими темпами», — отреагировал Анатолий С.

«Эти акулы капитализма откусят голову и не подавятся», — добавила Надежда К.

«Наслаждайтесь, украинцы, весь мир с вами», — смеется Ира.

«Пусть попрощаются со своими денежками, надо знать, кому давали!» — добавила Валентина М.

«Коллекторов пришлют?» — иронизирует Иван Ш.

«А чего ждали от англосаксов-пиратов?! Историю надо учить реальную. Для этих западных живодеров украинцы всего лишь папуасы и пушечное мясо против России. Ну и пограбить, конечно, что Запад и делал сотнями лет со своими колониями», — написал Алексей.

«Когда берешь кредит, ясный пень, что его надо отдавать, или есть ещё варианты?» — задалась вопросом Надья.

«Такие большие, а в сказки верят», — пишет Vladimir W.

«У меня вопрос на засыпку… Экономика Украины в труху… Откуда она возьмёт деньги для возврата долга? Я не экономист, но как-то не складывается у меня мозаика», — добавил Иван В.

«Дружба дружбой, а табачок врозь или денежку вынь, да положь…» — подытожила Anne D.