Указ президента России Владимира Путина о назначении бывшего вице-премьера Российской Федерации Юрия Борисова на должность руководителя «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина, являвшегося главой госкорпорации с 2018 года, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«А как же Венера с Марсом? Как мы теперь без вечных обещаний об освоении космоса из уст Рогозина?» — спрашивает Маргарита М.

Многие пользователи были крайне удивлены такой резкой сменой руководства российской космической госкорпорации.

«Как же мы теперь без ярких постов в «Твиттере»? Я про высказывание Рогозина про батут до сих пор забыть не могу. Рогозин должен продолжать выкладывать свои шедевральные твитты, даже будучи на пенсии», — пишет Мария Л.

Некоторые комментаторы настолько прикипели к яркому слову бывшего главы Роскосмоса, что теперь не представляют, что будет с госкорпорацией без столь яркого руководителя.

«Даже грустно как-то. Что будет с Рогозиным? Всё-таки человек стал ассоциироваться с Роскосмосом», — отметил Павел Н.

Часть людей полагает, что с приходом в Роскосмос Борисова госкорпорация предстанет в более серьёзном и респектабельном свете.

«Ну хоть не будет теперь глава «Роскосмоса» в «Твиттере» постить всякую дичь. Пора уже более респектабельно себя вести человеку, заправляющему всем российским космосом», — поделился своим мнением Григорий Ш.

Ряд пользователей не знает, чем отличился Борисов за годы своей деятельности. До граждан не доходила информация о его персоне, поэтому они не могут судить о том, правильное ли это назначение либо же ошибочное.

«Кто такой Борисов. Не могу сказать о нём ничего как о человеке. Даже понятия не имею, что делал человек до этого. Надеюсь, что спец он хороший», — пишет Валерий С.

Kremlin.ru Юрий Борисов

Отдельные комментаторы доверяют чутью российского президента, который, как правило, назначает необходимых людей на те или иные должности.

«Борисов из оборонно-промышленного комплекса, что очень близко к космической сфере. Космос — часть российской оборонной сферы, как ни крути. Думаю, Путин думает в верном направлении, делая такие назначения», — написал Марат М.

Нашлись и те, кто верят, что Рогозин найдёт себе занятие по душе. Граждане считают, что если слухи верны и бывшего главу Роскосмоса занесёт на освобождённую от неонацизма Украину, то уважение к этому политику среди народа станет ещё больше.

«В последнее время Рогозин занимался скорее политической повесткой, нежели непосредственно Роскосмосом. Хотя, наверное, именно с этим его отставка и связана — пойдёт на повышение», — считает Aleksey F.

«Интересно, куда теперь занесёт Рогозина его политическая судьба. Политик яркий, на язык колкий. Карьера не должна обрубиться на таком интересном месте», — пишет Андрей Б.

«Ходят слухи, что Рогозин займёт пост руководителя на освобождённой территории Украины», — утверждает Лейсан Р.

«Если Рогозина действительно отправят решать вопросы на Украине, то я буду только рада. Человек показал себя настоящим патриотом, никогда не стеснялся заявлять это даже, когда Запад наехал на Россию. Это многого стоит», — указывает Мария П.

Напомним, 15 июля на сайте Кремля был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Российской Федерации Юрия Борисова на должность руководителя госкорпорацией «Роскосмос». Ранее эту должность с 2018 года занимал Дмитрий Рогозин.