Информация, согласно которой из-за серьёзных проблем в экономике Европейский союз направит на помощь Украине лишь миллиард евро вместо планируемых девяти, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Следующая стадия: Европа попросит Украину вернуть всё, что она ей «подарила», — предрекает Осип Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что киевский режим больше не может полагаться на свою проверенную стратегию «проси и получай». Отныне это будет сплошное «проси и получай от ворот поворот».

«Вот и закончилась украинская халява. Это будет ещё долго сказываться на простых украинцах. Растянутая на долгие десятилетия история. По долгам будут платить дети и внуки сегодняшних украинцев», — указывает Вера Р.

«В любом случае простые украинцы этих бабок не видят, их все пилит киевская верхушка», — подметила Алиса К.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные кураторы в значительной степени утомились от своих ненасытных прихвостней в стане украинского руководства.

«Надоела игрушка? Решили бросить и найти себе другую марионетку?» — спрашивает Максим Ш.

Часть людей полагает, что Евросоюз исчерпал все возможности для помощи киевскому неонацистскому режиму и теперь переходит в режим жёсткой экономии.

«Европе самой денег мало, вот и сливается с помощи. Самим бы кто помог», — отметил Макс К.

«Почему я даже не удивлена такой новости? Сейчас просто встаёт вопрос, кто бы помог самой Европе!» — пишет Эльвира Ф.

«Вначале сократят, потом и вовсе прекратят. Нафига им самим себя до кризиса доводить — ради Украины?» — спрашивает Клавдий В.

president.gov.ua Владимир Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что на Западе, очевидно, задержали наступление Вооружённых сил России настолько, на сколько у них хватило сил, и теперь настал черёд сливать своих марионеток в Киеве.

«Неутешительные новости для киевского режима, которому всё равно рано или поздно придётся капитулировать», — пишет Маргарита К.

«Делают так, потому что стали понимать, что никто им эти деньги не вернёт обратно. Скоро от Украины вообще ничего не останется», — написал Глеб Д.

«Скоро весь Запад от Украины отвернётся, никто не захочет ради них страдать и экономические потери нести», — уверена Любовь М.

Нашлись и те, кто уверены, что на Западе любимцы в виде украинцев уже совсем скоро предстанут в образе виновников всех бед.

«Дошло-таки до ненормальных спонсоров нацизма, что придёт время, что и им надо будет за пособничество ответить? Вот увидите, наступит момент, когда Европа изменит свою риторику и всю ответственность за происходящее возложит на Киев», — убеждён Бронислав Т.

«От шока, видно, нормальные люди не отойдут. Свой народ страдает, а они убийцам помогают. Позор на века! Весь мир переживал за американцев, когда 11 сентября был совершён теракт с башнями, а они вместе с Европой пособничают в уничтожении другой страны. Совсем нет совести», — отмечает Светлана Р.

Напомним, 15 июля агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому из-за серьёзных проблем в экономике Европейский союз направит на помощь Украине лишь миллиард евро вместо планируемых девяти.