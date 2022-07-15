Заявление эксперта Бюро военно-политического анализа, кандидата политических наук, капитана первого ранга запаса Владимира Ераносяна о том, что переданными Соединёнными Штатами Америки Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие США и Великобритании, а украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчётов западных военных, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Никакое это не открытие. НАТО уже давно превратилось в террористическую организацию, которая убивает мирных жителей», — указывает Алексей Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз РСЗО HIMARS, переданные Украине, участвуют в обстрелах мирного населения Донбасса, значит, те, кто осуществляют пуск ракет, являются самыми настоящими террористами.

«Пришло время объявить НАТО террористической организацией, потому что из её вооружения и руками её специалистов уничтожается мирное население Донбасса», — указывает Виталий Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские военнослужащие не смогли справиться с западными образцами вооружения, от чего и понадобилась помощь американских и британских специалистов.

«Я думаю, так случилось потому, что украинские солдаты не смогли разобраться, как пользоваться этими «химарсами», поэтому к ним на помощь пришли спецы из НАТО», — уверен Павел Х.

«Ну так не удивительно. Укронацистов пока этому научишь, уже и спецоперация с успехом завершится. А непосредственно натовцам это всё ближе и понятнее. Пришлось им встать у руля», — написала Надежда С.

Часть людей полагает, что сам факт участия военнослужащих США и Великобритании в боевых действиях в рамках украинского конфликта говорит о том, что Запад принял непосредственное участие в агрессии против России.

«Если это правдивая информация, то Англия и США являются участниками войны с Россией. Они непосредственно убивают русских и уничтожают экономику нашей страны. Соответственно, необходимо нанести аналогичные удары по территории этих стран с соответствующими результатами», — поделился своим мнением Мойше И.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

«Ну честно, это даже в рамки прокси-войны не входит. То, что НАТО с США ведут войну против Российской Федерации на территории Украины — это понятно, но они уже и своими руками, а не украинскими, получается, это делают. НАТО, напоровшись на РФ, свою гибель и найдет», — считает Святослав В.

«Так и есть. По факту сейчас с Россией воюет весь НАТО. Точнее, не с Россией, а с очень ограниченным контингентом. Путин ведь не зря сказал, что Россия ещё толком и не начинала», — подметил Олег Б.

Ряд пользователей указывает на то, что посольство США в Киеве уже порекомендовало американским гражданам как можно скорее уехать с Украины, что может говорить о том, что вскрылись некие крайне нелицеприятные факты об их участии в боевых действиях.

«Уже тикают эти солдатики западные с Украины. Началось. Как и в Афганистане тикали», — отметил Юркен Ю.

«То-то американцев и призвали сваливать из Киева. Видимо, прознали в России, кто по мирняку в Донецке стреляет», — предполагает Ирина З.

Напомним, 15 июля эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил в интервью изданию «Украина. ру» о том, что переданными Соединёнными Штатами Америки Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие США и Великобритании. По его словам, украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчётов западных военнослужащих.