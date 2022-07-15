Происходящие в мире события говорят, что Запад ведёт новую атаку на Россию. В истории их было немало, и одна из первых среди зафиксированных для потомков завершилась ровно 782 года назад Невской битвой. Русские войска, которыми командовал князь Александр Невский, 15 июля 1240 года разгромили шведских захватчиков, нанеся по ним упреждающий удар.

Цитата из кф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

За прошедшие почти восемь веков Запад не раз менял облик, превращаясь в Тевтонский орден, Швецию, Речь Посполитую, империю Наполеона, Третий рейх или НАТО, но каждый раз имел единственную цель — ослабление России и её расчленение. Причина известна и не раз называлась открыто: наша страна имеет слишком большую территорию и слишком много ресурсов для одной страны. Однако всякий раз население России (Руси, Российской империи, Советского Союза) сплачивалось вокруг лидера и давало врагу отпор.

О героизме наших предков и преданности их своему Отечеству говорил нынешний лидер страны, президент России Владимир Путин. Одним из первых в списке защитников страны он называл великого князя Александра Невского.

«Мы любим нашу любимую Родину так же, как её любили Александр Невский и Пётр Великий, защищали генералиссимус Александр Суворов и адмирал Фёдор Ушаков, полководцы Кутузов и Багратион, красноармеец Александр Матросов и капитан Николай Гастелло, майор Роман Филиппов и старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов и многие-многие другие», — сказал Путин в конце июня на встрече с выпускниками военных вузов.

Можно ли сравнивать далёкие времена Невской битвы с современностью? Есть параллели, которые прямо на это указывают. И тогда, и сейчас Запад стремился сделать враждебными к России народы, проживавшие вдоль её границ. В начале XIII века шведы и немцы захватили приграничные территории к карельским, финским, балтийским и славянским племенам и хотели крестить соседей Новгородской республики в католическую веру. Таким образом народы попадали в сферу влияния Запада и включались в противостояние с Русью.

Владимир Серов. Ледовое побоище. 1942

Современный Запад насадил русофобию в окружающих Россию странах, а также расширил на восток блок НАТО. Тараном в его стратегии стала Украина, где западные идеологи и политтехнологи на основе старых польских и австрийских наработок выстроили «анти-Россию». Запад накачал Киев оружием со складов стран Восточной Европы, развернул работу сети биолабораторий и даже запланировал отказ Украины от безъядерного статуса.

Другим обстоятельством является явное противостояние Запада и России. Незадолго до Невской битвы папа Римский Григорий IX поставил задачу — подчинение и католизация племён на границе с Русью для дальнейшего подчинения русских княжеств и обращения их в католичество. Запад пытался использовать исторический момент — ослабление Руси из-за нападения Орды. Аналогом НАТО тех лет выступал союз Швеции и Ливонского ордена (части Тевтонского ордена).

Сегодня России противостоит Североатлантический альянс, составленный из США и их сателлитов. Блок изначально создавался как антисоветский, а после распада СССР, вопреки договорённостям с советским руководством, в его состав включили ряд государств бывшего соцлагеря, в том числе некоторые республики Советского Союза. Единственной целью блока могло являться продвижение к границам России. При этом наша страна задолго до военной операции на Украине открыто указывалась в документах НАТО как главная угроза.

Опасность для Отечества и тогда, и сейчас столь велика, что русский народ видит для своего спасения только одну возможность — сплотиться вокруг национального лидера. В Новгородской республике князь не обладал полнотой власти и был зависим от знати, которая могла его пригласить или, наоборот, прогнать. Однако с началом военных действий Александр получил полную поддержку и бояр, и простых жителей. Помимо княжеской дружины, в Новгороде собрали несколько отрядов городской знати и ополчение. Весь народ объединился вокруг фигуры Александра Невского.

С началом российской спецоперации на Украине социологические опросы показывают высокий уровень осознания национальных интересов и доверие курсу президента Путина. Причём кроме данных социологов об этом говорят и дела. Например, активность добровольцев, вступивших в ряды армии и подписавших контракт, деятельность волонтёрских групп, а также многочисленные мероприятия и высказывания в поддержку ВС РФ.

mil.ru Солдаты России

Перед битвой князь Александр Невский дал русскому войску напутствие, которое пронеслось сквозь века и актуально по сей день: «Не в силе Бог, но в правде». Русские воины защищали свой дом и поэтому готовы были противостоять имеющему численное превосходство шведскому войску. Слова Невского изменил и сложил в принцип Данила Багров из кинофильма «Брат», заявивший, что «сила в правде». Россия искренне пыталась выстроить с Западом партнёрские отношения, каждый раз оказываясь обманутой и ограбленной. События подошли к моменту, когда стало очевидным желание мнимых партнёров пустить нашу страну под нож. И под натиском информационного давления и зарубежной пропаганды российское общество выдерживает удар, ориентируясь на правду.

Ещё один знак равенства между событиями одного тысячелетия ставит военное мастерство, навыки которого проявляют воины на поле боя. Новгородское войско Невского смогло нанести упреждающий удар, поскольку князь располагал разведданными о передвижении шведской армии. В результате потери шведов многократно превысили потери русских. В ходе спецоперации ВС России развивают наступление на протяжении всех боевых действий, используя тактику «малых котлов», отрезая пути противника к снабжению и резервам. Националистов окружает полное превосходство российской огневой мощи и подавляет невозможность провести контрнаступление.

Русские земли для Запада всегда казались источником обогащения. В Новгородской республике главным ресурсом для папы Римского, шведов и немцев представлялись люди, которые вели хозяйственную деятельность и платили налоги. Именно подати новообращённых католиков служили приманкой для войск. Сейчас ключевой интерес Запада заключается в природных ресурсах, которыми богата Россия. Высокий уровень потребления требует экономики, основанной на переработке большого количества сырья. Однако собственные источники закончились ещё несколько веков назад, и с тех пор Запад вёл колониальные войны по всему миру. С этой точки зрения Россия — самый лакомый кусок планеты, почти не освоенный и даже не исследованный. Политики на Западе регулярно выступают с заявлениями о том, что у России слишком много ресурсов для одной страны.

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И, наконец, ещё одним обстоятельством, позволяющим не только провести параллели с событиями 1240 года, но и внушающим оптимизм, стал факт упреждающего удара. Разведка Александра Невского собрала достаточно информации о шведах для внезапной атаки. В итоге она предопределила ход событий и обеспечила победу русского войска.

На Украине силами НАТО был подготовлен плацдарм для развязывания войны между Западом и Россией. Однако начало специальной военной операции стало тем же упреждающим ударом, заставшим противника врасплох. Большая часть запасов заготовленного вооружения оказалась уничтожена ещё в первые недели боевых действий, военная инфраструктура повреждена. В итоге Запад утратил инициативу и уже не может рассчитывать на военную победу.