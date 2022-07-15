Известие о том, что в России намерены создать свой эталонный сорт нефти и организовать торговлю на национальной платформе, спровоцировало широкий общественный резонанс. Некоторые комментаторы в социальных сетях даже предложили варианты названий для новой нефти. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Молодцы, да, возможно, сейчас Россия частично зависит от Европы, но они нам дали толчок в развитии СВОЕГО производства, и через 20 лет мы уже не будем зависеть от кого-либо полностью», — поделилась мнением Айсылу Гордеева.

«Красавцы, надо и дальше продолжать развивать нашу страну, чтобы ни от кого не зависеть», — поддерживает Сидор Якушкин.

«Путин снова всех переиграл», — считает Роман Соловьев.

«Нефть — это хорошо, а хорошая нефть — ещё лучше», — считает Светлана.

«И назвать этот сорт «Медведь», — развивает тему Мирослава Романенко.

«Гималайский, с буквой «V» на груди. Наш мишка!» — поддерживает Станислав.

«Отлично! Будем противостоять западу», — отметил Павел Хабибулин.

«Скоро почти все уйдут с долларовой платформы, от возможных проблем подальше», — считает Сергей.

«Тут предполагают, что российская нефть не будет больше торговаться на иностранной бирже марки Brent, где котировками определяется ее цена. Наши хотят создать свою биржу подобно той, где америкосы не смогут установить барьер цен. Скорее всего, все прошлые контракты аннулируют и кому нужна будет нефть — придется заново заключать их, а так мы давно в Европу не планируем продавать, в Азии и Южной Америке полно желающих купить нашу нефть. Единственный минус, что переходный период займет время, пока заключат новые контракты, будет простой и доход соответственно тоже упадет, но это все будет временно», — пояснил Алексей Миронов.

«США всегда диктовала цену, и этому нужно поставить точку. Нужно ставить свой ценник на товары. Как на рынке: хочешь — бери, не хочешь — не бери. И большую цену нужно ставить для всех членов НАТО и их сателлитов», — предлагает Александр Буркунов.

ПАО «Газпром» Добыча нефти в России

«При СССР так уже было. Тогда в мире мы конкурировали только лишь с США, другие же страны в те годы, мы за серьёзных конкурентов даже и не воспринимали. Похоже, они нас к его возрождению как раз во всю и подталкивают и только об этом и мечтают. Народ будет только за», — считает Никита Немо.

«Все санкции и эмбарго на все российское — это только часть плана США и ЕС по захвату и уничтожению России. Они хотят стать полноправными хозяевами всех российских ресурсов, а русских сделать дешёвыми добытчиками этих ресурсов, такая полная колонизация России. Хотеть-то они хотят, да кто же им даст? Не по зубам сей фрукт ни США, ни ЕС, ни кому бы то ни было. А вот без зубов, а кто-то и без головы, остаться могут запросто», — рассуждает Сергей Пахомов.

«Очередной гвоздик в крышку доллара. Национальная площадка торговли. Второй шаг — за национальную валюту. Пускай даже за альтернативную», — предлагает Игорь Рогатин.

«Попытки Запада удушить российскую экономику просто обречены на провал», — считает Дмитрий Пашин.

«Нужно продавать продукты глубокой переработки нефти, а не сырьё!» — заметил Валерий Зверев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что российское правительство на фоне попыток Запада ограничить приток доходов от продажи нефти в бюджет страны разработало план создания национального нефтяного эталона, известило агентство Bloomberg. По словам одного из собеседников издания, предложение стран G7 установить предельную цену на российскую нефть ещё раз доказало необходимость создать российский эталон нефти.

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