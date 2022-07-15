В соцсетях 15 июля обсуждают информацию о том, что Канада ввела новые санкции против России. Они коснулись нефтегазового, химического и промышленного секторов РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

Как сообщало ИА REGNUM, в том числе власти Канады запретили своим гражданам и компаниям предоставлять российским представителям услуги, связанные с производством изделий из металла, автомобилей, прицепов, полуприцепов, электрооборудования, электронной, компьютерной и оптической продукции, а также наземного транспорта и трубопроводов.

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«Канаде больше всех надо», — удивлена Jane B.

«Очередная страна, которой управляет Зеленский», — иронизирует Марина Г.

«Зачем они всё это так подробно перечисляют? Сказали бы сразу — запрещено всё, что хоть как-то относится к России, кроме… ну, и несколько пунктов», — рассуждает Регина Л.

«Как бы всё равно. Канада — выскочка», — комментирует Татьяна.

«Мне всё равно на эту Канаду», — поддержал Татьяну пользователь с ником Freedom.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«Канада не была никогда нашим партнёром, и экономическое сотрудничество было минимальным… Так что их телодвижения вызывают только смех», — отметил Mike.

«Трюдо тоже пора снимать!» — призывает Ольга.

Напомним, премьер-министром Канады с 4 ноября 2015 года является Джастин Трюдо.

«Ничего удивительного», — рассуждает о санкциях Канады Светлана.

«Американцы всех обманули, всем нельзя, только им можно у РФ покупать», — смеётся Сергей.

«В Канаде что-то вообще производят?» — спрашивает M. D.

«Канада ввела санкции» — смешно звучит», — иронизирует Владимир.

«В Канаде автомобили делают? Да, действительно новость!» — подытожил обсуждение М.