Мнение о том, что канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным, спровоцировало большой общественный резонанс в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения из интернета.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Угодить и НАТО, и России — это посредническая миссия Шольца, он наводит мосты, не?» — спрашивает Ольга.

«Значит, отставка Шольца неизбежна», — считает Евгений Кириллов.

«А вот и она. Моя самая любимая часть. Поиск виновных. Тот момент, когда это сделал кот, собака — мифический дух уже не прокатывает», — иронизирует Людмила Пакулева.

«Пожелаем Шольцу держаться до последнего. Последнее — распад ФРГ», — развивает тему Артур Шафф.

«Осуждение России, которым занимаются сейчас многие страны, — лишь часть политического этикета, который сформировался внутри группы, состоящей из западных стран. Переживать по поводу этих осуждений не нужно, поскольку эти жесты ничего из себя не представляют, кроме демонстрации преданности Америке», — считает Наиль Козырев.

«В последнее время западные СМИ пишут правильные выводы, но с названием статьи у них проблемы. Как можно уступить Путину, если у него нет никаких условий? Просто канцлер сам загнал себя в угол, и ему нужно просто повернуться и выйти из него, а не упрямо «долбиться головой», стараясь тем самым сделать себе проход, а это опасно, можно получить травму, и возможно — смертельную, но Путин точно здесь ни при чем», — поделился мнением Николай Мичуринский.

«Честно говоря, даже не удивлюсь, если Германия до конца не понимает, что её благополучие и также объединение произошло только благодаря участию России. И дело не в газе или ещё в чем-то. Россия рынок сбыта найдёт, да и продавать нужно не только сырье, это к слову. А в том, что Германия абсолютно не понимала и не понимает разницу между странами. Вот теперь понятно кто, что и зачем», — считает Татьяна Чувилова.

«Европа хотела наложить санкции, а наложили в штаны», — замечает Олег.

«Шольца ждет отставка, если он не перестанет плясать под дудку англосаксов и опять делать Германию орудием борьбы за их мировое господство. Весь их ЕС — всего лишь инструмент управления и способ контроля над той же Европой», — рассуждает Марина Стасенкова.

Питер Брейгель-старший. Слепые. 1568

«Шольц воевал с Путиным, раз теперь капитулирует», — смеётся Татьяна Медведовская.

«Ливерная колбаса просрочена и требует утилизации. Очередное подтверждение тому, что за всеми этими европейскими ценностями тупо бабки стоят… Когда бюргеру дома холодно и его овчарка продрогла, то ему уже не до Украины… Бюргеру нужно тепло. Бюргер готов за тепло на всё…» — замечает К.

«Они так и говорят, немцы: «Шольц, мы тебя осуждаем, что бросили Украину без помощи?!» Это прикол такой? Да большей части Германии пофиг Украина, хоть вся к России отойдёт, если кризис прекратится. Шольц правильно делает, что не хочет попасть в окончательную зависимость от Америки», — считает Ирина.

«Вау, Шольц — «угодник» для всех… Но, как говорится: «На вкус, на цвет товарищей нет» — Олаф, прощаться мы будем без слёз», — смеется Татьяна.

«Шольц должен прекратить антироссийскую политику — прекратить поставки оружия диким украм, отменить санкции, и тогда мы пойдем ему навстречу», — считает Василий Иванов.

«Поглядим, чего же всё-таки стоит та хваленая европейская демократия, а то гляди не сегодня-завтра добровольно ГДР вернут и Варшавский договор, лишь бы подешевле было», — замечает Леонид.

«Запад хотел уйти Путина, но что-то пошло не так, и уйти пришлось им» — иронизирует Павел Моисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным, заявил в колонке для Telegraph журналист Дэниел Джонсон. По его словам, Германия попала в полную зависимость от России. В материале указано, что две трети избирателей осуждают Шольца за неспособность выйти из кризисной ситуации.

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