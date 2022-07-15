Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве призвало граждан США, находящихся на Украине, покинуть территорию страны по соображениям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Время

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Призыв посольства США обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения предположили, что призыв американского посольства может быть связан с возможными провокациями киевского режима или Штатов. Иные предположили, что призыв США может быть связан с тем, что на Украине может ухудшиться обстановка и американское руководство это понимает. Некоторые также указали на аналогию с Афганистаном.

«В посольстве США призвали американских граждан немедленно выехать с Украины. Еще недавно США заявляли о возвращении дипломатов в Киев и бравурно заявляли о скорой победе над Россией. Теперь, видимо, пришло осознание другой реальности, в которой ничего хорошего на Украине происходить не будет. Посему дают своим публично сигналы: спасайтесь, пока есть время. Видимо, войну до последнего украинца планируют ускорять», — прокомментировал в своем телеграм-канале призыв посольства США украинский журналист Дмитрий Василец.

«Зеленскому [стоит] напрячься», — отреагировала Tatiana V.

«Может, это был намёк наемникам?» — с сарказмом поинтересовался Павел Ф.

«Точно, какую-то гадость задумали, вот и боятся ответки», — предположила Al Ka.

«Ну да, вдруг опоздают, и потом будет как в Афганистане. Все видели, как американцы спешно эвакуировались, сбрасывали балласт», — написала Татьяна.

«Это уже какое по счету предупреждение?» — смеется Constantin.

«Опасаются ударов жестких по Киеву», — предположил f5ead9cc14b.

«По всей видимости, они просто ожидают прилётов по объектам военной инфраструктуры в Киеве. С учетом того, что крылатые ракеты украинская сторона пытается сбивать прям над городами, обломки этих самых ракет впоследствии могут прилететь куда угодно…» — отметил Alex N.

«Боятся гиены, это хорошо! Значит, будет движуха посерьёзнее! Давно пора им оттуда сваливать, в особенности наёмникам! Самое низкое ремесло — убивать за деньги! Пусть в Америку возвращаются и там сафари посещают, а Украину в покое оставят!..» — написала Elena K.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

«Они знают, что перешли красную черту с этими «химарсами» и мы начнем уже по Киеву бить», — предположила «Чайка».

«Они уже делали подобные заявления неоднократно. Ничего это не значит», — в свою очередь считает Victor M.

«А может, сами американцы серьезную провокацию готовят и думают, что ответка прилетит?» — задумался «Заместитель президента».

«Не дай Бог, украинцы пакость какую-нибудь задумали. От них всего можно ожидать», — отреагировала Лена Ч.

«Ждём-с! Раз американцы такое написали, я бы и с территории Польши на всякий случай уехал», — прокомментировал RB 123.

«Натворили дел в незалежной, припекло — и на лыжи…» — с сарказмом добавил Юрий.

«Они что-то знают, чего не говорят украинцам?» — задумалась Анна.

«Посольство опять будут вывозить или на русское авось оставят? Может, хватит метаться, сваливайте уже на свой материк, наркомана (Зеленского. — О. П.) даже прихватить можете! Хотя по нему трибунал давно тоскует», — отметила Светлана.

«Видимо, поставили оружие с целью бомбить территорию РФ. Это же англосаксы, чужими руками жар загребать», — пишет Tanja.

«А дальше — как в Афганистане?» — подытожил Irisko.