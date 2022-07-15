Известие о том, что посольство США в Киеве призвало американцев из соображений безопасности немедленно покинуть Украину, активно обсуждают в интернете. Люди иронизируют по поводу наёмников и задаются вопросом: Америка готовит провокацию? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Шо, опять? Уже ведь было, рекомендовали всем свалить», — напоминает Савелий.

«Ждут удара по центру принятия решений?» — спрашивает Эмиль.

«Очень интригующее заявление, не к добру, однако», — замечает Инна.

«Видимо, что-то готовится», — развивает тему Александр.

«Это что-то к серьёзному готовится», — считает Людмила.

«Сдается мне, не просто так эти заявления. Наверняка планируется массовое убийство мирных. Иначе зачем «избегать массового скопления»? РФ ни разу не палила по толпе. То есть вывод: походу, скоро очередное военное преступление», — поделился мнением Дмитрий.

«Не дай Бог, в августе в Крыму будет война», — опасается Светлана.

«Не зря заставляют уезжать заокеанских граждан. Чуют, что будет жарко. Залезли в чужие разборки, только все хуже сделали. Россия с Украиной все равно нашли бы, как этот конфликт урегулировать. Так нет, везде, где ступала нога и мысль американцев, — полный бардак.

president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином

Зато за свою сторону они порвут всех. Они-то пока ещё цветут и пахнут, а все, с кем они якобы в дружеском союзе, крутятся как ужи на сковороде. Потому что с таким другом и врагов не надо. И если они думают, что самые великие и непотопляемые, то ошибаются. Ничто не вечно под солнцем», — считает Виктория.

«Пора вспоминать время перед Первой мировой войной. Тогда позакрывались немецкие банки в России и германцы сматывались из страны со своими манатками», — считает Игорь.

«То есть американцы сказали: наемники, тикайте! Вытаскивать никто не будет!» — иронизирует Алексей.

«И не будет вам покоя ни днём, ни ночью!» — напутствует Ольга Тихонова.

«Чёйта? Пусть остаются, погостят у «друзей»…» — спрашивает Марина Таналиева.

«Грядет буря, чуют «исключительные». И будут исключены из ряда европейских стран пожизненно», — рассуждает по поводу американцев Дмитрий Ф.

«Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей», — отметила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, покинуть Украину по соображениям безопасности призвало посольство США в Киеве. При этом рекомендовано использовать «частный наземный транспорт».

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