Премьер-министр Италии Марио Драги попросился в отставку. Это произошло после того, как представители движения «Пять звёзд», которое входит в состав коалиционного правительства, отказались голосовать в Сенате по вопросу вотума доверия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хосе Гутьеррес Солана. Клоуны

Сам Драги объяснил своё решение тем, что национального единства, которое поддерживало правительство с момента его формирования, больше не существует. По его словам, доверие между членами коалиции разрушено.

Однако президент страны Серджио Маттарелла отказался принять отставку. Он предложил премьер-министру явиться в парламент для обсуждения сложившейся ситуации. По данным местных СМИ, заседание по этому вопросу состоится 20 июля.

Подробнее: Президент Италии отказался принимать отставку премьер-министра Драги

Тем временем большинство итальянцев в соцсетях встретили эту новость с неприкрытой радостью. Многие называют Драги другом банкиров и слугой США, припоминая банкирскую карьеру политика (в 2011–2019 годах он возглавлял европейский Центробанк) и следование в русле американской политики.

Впрочем, многие комментаторы опасаются, что уход Драги ничего в реальности не меняет, а страна, между тем, всё глубже погружается в социально-экономический кризис, к которому теперь добавится политическая нестабильность.

«Единственная правильная вещь, которую он сделал когда-либо за всю свою жизнь», — прокомментировал Мирко Б.

«Цирк меняется, клоуны всё те же. Будем надеяться на новые выборы. Хотя… выборы — это просто воспоминания о давних временах», — пишет Алессиа О.

«Так грустно, это полный провал. Экономическое, социальное восстановление будет ещё сложнее. Мы выбираем людей, которые забывают о ценности полученного ими мандата сразу после дня голосования, забывают про нужды страны, защищая лишь собственные интересы», — рассуждает Мария Антониетта М.

INSM Марио Драги

«Дилетанты останутся и поведут страну к полному провалу. Так грустно! Иметь у власти кого-то вроде Ди Майо (Луиджи, министр иностранных дел), не имеющего никакого диплома, значит, что мы идём во главе с неграмотными людьми. Бедная Италия и бедные итальянцы!» — добавила Виолетта Б.

«В Италии даже Иисус Христос не прожил бы долгую жизнь в качестве председателя правительства. Какая грустная страна», — вставил Рино М.

«Хорошо. Лояльный американской администрации пёс уходит. Надеюсь, что хуже уже не будет», — поделился оптимизмом Андреа М.

«Мне кажется, он еле дождался повода, чтобы оправдать свою отставку», — считает Джузеппе П.

«Позор вам, вы довели страну до обнищания и войны», — отметила Кристина Т.

Впрочем, справедливости ради, часть итальянцев выступила против отставки, критикуя действия представителей «Движения 5 звёзд» и называя Марио Драги грамотным руководителем.

«Парламент в очередной раз отвернулся от компетентного человека», — заявил Анджело М.

«Единственный грамотный и способный политик, и мы не смогли его удержать. Какой позор», — добавила Фабиа Р.

(сс) Office of the President of the United States Джо Байден и Марио Драги

«Я надеюсь, что этот безумный поступок знаменует политической конец Движения», — выразил надежду Роберто М.

«Всё отлично, господин Драги. Итальянцы вас не заслуживают. Мы заслуживаем Сальвини, Мелони и Конте», — пишет Леле Да М.

«Клоуны из «Пяти звёзд». Без Драги Италия уже давно объявила бы дефолт. Пандемия всё ещё продолжается, война в Европе, энергетический кризис, засуха, которая поставила наше сельское хозяйство на колени, счета за газ и свет выросли на 300%, и эти придурки гриллини (сторонники Беппе Грилло, основателя движения «Пять звёзд») продолжают свои игры, чтобы вогнать правительство в кризис», — возмутился Луиджи С.

«Ну что же, спектакль продолжается», — заключила Пинуччиа Б.

Читайте также:

«Ни Украины, ни НАТО!» — украинский кризис расколол Италию

«Они экономику учили?» — в Италии усомнились в интеллекте лидеров G7