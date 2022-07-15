Решение президента России Владимир Путин подписать поправку, исключающую из статей, регулирующих вопросы финансирования образования, термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

«Для престижа профессии нужна как минимум престижная зарплата. А ещё было бы неплохо добавить плюшек типа ранней пенсии, расширенной медицинской страховки и прочих льгот», — считает Кэтвар А.

Многие пользователи долгие годы ждали, чтобы термин «услуга» исчез из образовательной сферы Российской Федерации, потому что учителя и преподаватели занимаются чем-то более высоким, нежели просто оказывают услуги.

«Наконец-то! Меня изначально смущало существование термина «образовательная услуга». Всё-таки профессия учителя — это нечто большее», — поделилась своим мнением Татьяна П.

Некоторые комментаторы ждут разъяснений от властей, почему десятилетия российское образование втаптывалось в грязь, а учителя подвергались унижениям.

«Обалдеть! Сначала сами ввели, несмотря на протесты всех учителей, а потом отменили. «Достижение». А ответственность кто понесёт за проделанное? Сначала учителей унизили, а теперь достали из ямы, отряхнули и ждут, что теперь что-то изменится», — удивляется Пара А.

Часть людей полагает, что, пока в образовательной сфере не вырастут зарплаты сотрудников, ни о каким престиже профессии и говорить не придётся.

«Сделайте нормальные зарплаты преподавателям, и будет тогда профессия престижная!» — советует Екатерина Р.

«Зарплату учителям поднимите в регионах, чтобы было как в Москве. Только тогда будет повышение престижа. Но для этого нужно деньги тратить на учителей, а это сложно для наших чиновников. Зато вот очень легко принять закон, где на какой-то бумажке изменится какой-то там термин», — отметил Артём Г.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

«А к медицине почему такое не применили решение?! Почему сплошь и рядом оказывают медицинские услуги, но никак не лечение? Народ неоднократно обращал на это внимание, только кому это надо, слышать его», — отметила Роза В.

Ряд пользователей предполагает, что на этом всё позитивное преобразование образовательной сферы в России и закончится.

«Если бы кроме названий хоть что-то ещё менялось… Школы муниципальные, хотя работаем по федеральным стандартам, программам и пр. А у муниципалитетов в глубинке денег нет. Даже косметический ремонт — большая проблема, не говоря о каком-то технологическом наполнении», — подметила Светлана К.

«Это, безусловно, была одна из важнейших проблем в системе образования. Теперь чиновники, которые в поте лица трудились над тем, чтобы убрать строчку из какого-то там документа, будут неделю пить шампанское и целый год выписывать себе премию. С другими проблемами, как известно, они уже давно разобрались», — написал Олег В.

Напомним, 14 июля на официальном портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал поправку об исключении из статей, регулирующих вопросы финансирования образования, термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования».