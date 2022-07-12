Американская политическая группа от Республиканской партии Republican Accountability, никогда не поддерживающая экс-президента США Дональда Трампа, готова выделить около $10 миллионов на предстоящих промежуточных выборах, чтобы противостоять кандидатам, которых продвигает Трамп, или тем, кто считает, что выборы 2020 года были украдены. Данная новость появилась всего через несколько дней после того, как внутри Демократической партии также сформировалась отдельная оппозиция, выступающих против переизбрания президента США Джо Байдена. Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Я готов поспорить, что группы, выступающие против Трамп и Байдена, это одни и те же люди», — пишет bikepharm.

«Republican Accountability PAC — это не более чем кучка сторонников Лиз Чейни, которые злятся, когда дела идут не так, как они хотят», — считает southwestpatriot.

U.S. House of Representatives Лиз Чейни

«Поймите правильно, Байден не будет баллотироваться, а Трамп неизбираем… ни один из них не будет приведен к присяге на следующих выборах», — отмечает hillvee.

«Что насчет группы «Мы против Трампа и Байдена»?» — предлагает imagainstbothparties.

«Группе не придется прилагать много усилий, чтобы удержать Байдена от переизбрания», — указывает irondumpling.

»… Любой человек с половиной мозга должен уже понять, что, несмотря на то, как люди могут относиться к Трампу лично, его политика была разумной и хорошей для Америки. Пренебрегать этим и голосовать на основе личных качеств — это ребячество и невежество!» — восклицает bowman02.

«Группа ненавистников Трама против группы ненавистников Байдена… Я ставлю на ненавистников Байдена!» — подчеркивает wombroom.

«Учитывая всё, что происходит в США после прихода к власти жуткого слабоумного Джо, ни одна политическая партия, выступающая против президента Трампа, не может называть себя республиканской!» — негодует voting4trump2024.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«На данный момент даже если бы Микки Маус боролся с Трампом, он бы победил Трампа!!!» — восклицает polizonte.

«Я думаю, что сейчас было бы очень выгодно вернуться к продаже рекламы. Рекламные директора СМИ — это те жирные коты, кто зарабатывает деньги на том, что обливает грязью политиков», — пишет hahahahawhatever.

«Может быть, обеим группам стоит объединиться и создать клуб нытиков.....» — предлагает theindependentvoice.

Напомним, что против переизбрания президента Соединенных Штатов Джо Байдена в 2024 году настроены больше американцев, чем против переизбрания экс-президента Дональда Трампа. В ходе опроса Politico и Morning Consult избирателей спросили, хотели бы они, чтобы Байден и Трамп вновь баллотировались в Белый дом. Несмотря на то, что большинство высказалось против обеих кандидатур, Байдену американцы отдали всё же меньшее предпочтение. Против выдвижения Трампа проголосовал 61%, а против Байдена — 64%.