Указ президента России Владимира Путина о создании Фонда пенсионного и социального страхования благодаря слиянию Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС) стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

"Прошлый Пенсионный фонд, судя по всему, уже закончился, пора открывать новый», — пишет Вадим Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что истинной причиной слияния ФСС и ПФР стал результат многолетней деятельности этих организация, который не оправдал ожидания руководства страны.

«А до этого почему отчисления шли неэффективно? Разве Пенсионный фонд не заслуживает вообще своего полного упразднения как структуры, растратившей все пенсионные накопления?» — задаётся вопросом Кирилл В.

Некоторые комментаторы отмечают, что деньги на социальные нужды за долгое время контроля определёнными группами людей стали средством наживы и создали вокруг себя своеобразную инфраструктуру, поддержание которой стало совершенно нецелесообразным.

«А что это означает? Что каждая из этих структур по отдельности проворовалась, поэтому решили объединить остатки, чтобы деньги утекали только через один кабинет?» — интересуется Олег В.

«Дворцы пенсионного фонда будут реализованы в пользу государства или отданы за бесценок каким-нибудь воротилам?» — спрашивает Валентина М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Часть людей полагает, что благодаря повсеместной унификации и цифровизации удастся избавить простого гражданина от постоянной головной боли, заключающейся в курсировании между кабинетами десятков государственных учреждений в надежде получить полагающуюся ему услугу.

«Сейчас практически везде МФЦ, и конечно, интернет-помощь кабинета через Госуслуги. И бодренько закрываются все эти социальные конторы, в которых человек был вечным просителем для клерка на его рабочем месте с государственной зарплатой», — отметила Алла К.

Ряд пользователей беспокоится, что в результате слияния двух структур патовая ситуация никуда не денется. Более того, граждане считают, что итогом деятельности нового фонда в конечном итоге может стать полный отказ государства от социальных обязательств.

«А в чём отличие от того, что было ранее? Очередная коммерческая структура, в которой те же самые топ-менеджеры останутся в своих кабинетах и будут наживаться на отчислениях», — считает Денис Б.

«Прежние отчисления, видимо, растворились, как шипучий аспирин. Но есть и плюсы. Выход на пенсию скоро будет, очевидно, в 80 лет!» — шутит Борис А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионный возраст

«У нас и так треть 50-летних мужчин не доживает до пенсии. Зачем в таком случае вообще платить 22% в ФСС, если медицина на 80% у нас платная. И не надо сказок про социальные гарантии, они существуют только на бумаге», — поделился своим мнением Александр А.

Нашлись и те, кто считает, что социальные гарантии, которые представляет гражданам государство, являются залогом стабильности России, поэтому новая структура просто обязана наладить соответствующие процессы и не допустить народного недовольства.

«Я надеюсь, что теперь социальные траты начнут тратиться на то, что требуется, а не утекать не пойми куда. Молю руководство отнестись серьёзно к проблеме с социальными отчислениями, потому что люди у нас очень болезненно реагируют на ухудшение благосостояния», — написала Маргарита Л.

«Делайте что угодно, главное — не доводите опять до пенсионной реформы. Хватит уже над людьми издеваться», — призывает Михаил С.

Напомним, 14 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования благодаря слиянию Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования России. В правительстве утверждают, что такой шаг ускорит предоставление социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан, в частности за счёт создания единых офисов для обслуживания клиентов.