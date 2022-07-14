Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о намерении подать в отставку с поста главы правительства. Об этом политик сказал 14 июля в ходе заседания Совета министров Италии.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения обратили внимание на то, что ранее в отставку ушел премьер-министр Британии Борис Джонсон.

«Принцип домино» в действии», — отреагировала Милана Б.

«Боже, у Запада поветрие, переносящее заразу под названием «отставка»? Идите в отставку все, весь Запад, оставьте в покое Россию со своими санкциями… Только избежать наказания из-за содеянного вами не получится, все под Богом ходим… Бумеранг вернётся, не увидим, так услышим», — написала Светлана.

«В Европе начался премьеропад. Ожидается также канцлеропад и президентопад», — смеется Светлана Ж.

«Ай да Путин, ай да молодец! Вот до чего довели санкции России и изоляция Путина от всего мира», — с юмором отметила Людмила.

«Главное — вовремя смыться», — с сарказмом добавила Ольга И.

«И кто следующий? Неужели Байден? Владимир Владимирович, сжальтесь над стариком! Освободите уже его! Человек заговаривается, еле ходит, падает и… Пора… пора…» — пошутила Ирина Б.

«Шольц, принять низкий старт! Макрону приготовиться», — с юмором написала Ирина К.

«Да пусть, как карточный домик, сложится эта Европа со своими стоящими у руля недоделками. Воздух чище будет. Кто следующий?» — задалась вопросом Ольга Р.

«Ну и что поменяется? В США президент с деменцией и ничего не меняется — все это куклы! Уйдут одни, придут другие…» — отреагировал Игорь.

«Доездились к Зеленскому, аура плохая в Киеве. Кто следующий?» — смеется Наталья В.

«Надо быть на чеку! С чего это они решили все покинуть свой пост? Может готовятся к чему-то плохому и не хотят быть зачинщиками этого?» — задумался Next M.

«Ого, Путин очередного министра в отставку отправил, кто следующий, интересно?» — шутит Ирина.

«Побежали крысы с тонущего корабля. Шольца скоро тоже на выход, кажется», — написал Fuaresmo.

«Примьеропад от Путина», — смеется Ваня Н.

«Кто последний, выключите свет», — иронизирует Elena.

«Кучно пошли!» — написал Sanyu1223.

«И ведь ещё даже не осень! Как листья прямо!» — смеется Elena.

«Сматывают удочки перед осенью? Намутили и в кусты? А отвечать перед народом за все, что понаделали?» — задался вопросом Vitalik.

European Parliament Марио Драги

«Ну совсем обнаглели в этой Европе. Кричали, что Путина свергнут, изолируют, а получается, что свергают их и изолируют (партийно). Хотя, чего там партийно? Их изолируют друзья Путина: фермеры бастующие, холодильники в Германии, авиаторы бастующие. Во дела какие! Прямо интересно, кто следующий?» — спросила Татьяна.

«Вопрос в том, кто придёт на место тупых русофобов? Умные русофобы? Американские продвиженцы? Или просто обыкновенные фашисты? Большие сомнения, что этот премьеропад пойдёт на пользу хоть кому-то, кроме США. Так что не надо ослаблять бдительность и питать ложные надежды…» — подытожил «Основоположник чего-то».