Заявление главы форума БРИКС Пурнимы Ананд о том, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут «очень скоро» присоединиться к организации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM БРИКС

«Страны хотят вступать в прогрессивный и перспективный экономический альянс, а не в разваливающийся ЕС», — отмечает Софья Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что результатом всех притеснений со стороны Запада, которым подверглась Россия, стало то, что вокруг нашей страны стало собираться всё больше и больше сторонников, не приемлющих политику США и Европы.

«Теперь-то уже Запад не сможет говорить о том, что с Россией никто дел не хочет иметь», — пишет Марина И.

«Расширение БРИКС — победа дипломатии России! В противостоянии агрессивной, загнивающей западной коалиции!» — написала Эльвира Ц.

Некоторые комментаторы отмечают, что расширение БРИКС является доказательством того, что Америка потеряла статус гегемона.

«Неплохо, на самом деле. Ты смотришь и видишь, что одни вступили в БРИКС и получают от него большую пользу, а теперь и другие страны подают заявки. Похоже, всё-таки вектор полушария мира действительно меняется, и пора уже сказать нет гегемонии США», — считает Виктория К.

«Такое расширение точно не может не радовать. Всё больше крупнейших стран стремятся присоединиться к БРИКС, потому что понимают, что в этой организации есть настоящая поддержка участников и все друг к другу прислушиваются. Да и сам БРИКС от увеличения количества участников становится только крепче», — поделилась своим мнением Алина Н.

Часть людей полагает, что присоединение к БРИКС поможет каждому из участников стать более суверенным государством.

«Давно пора объединиться! Долго думаете, вы, там у себя! Ждёте, когда у ваших границ американским сапогом постучат? Давайте уже, суверенизируйтесь!» — призывает Евгений Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Таким образом, будет создаваться всё больше новых международных организаций независимых, а не очередные американские колонии», — уверена Юлия С.

«Отличная новость! Запад, по-моему, уже многие страны достал, потому что из-за санкций Запада пострадали многие крупные и некрупные государства, завязанные на России», — указывает Владислав Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что планы США хоть как-то смягчить своё падение, судя по всему, оказались провалом, и теперь бывший мировой полицейский начинает стремительно терять своих союзников.

«Не поэтому ли Бидон в Саудовскую Аравию навострился? Будет потом рассказывать, как он делал всё, что мог, для демократии», — предполагает Наталья П.

«Всё больше и больше стран начинает просыпаться, осознавая, что с Америкой им больше не по пути», — указывает Наталья П.

Нашлись и те, кто отмечают, что не ко всем участникам БРИКС стоит относиться с доверием.

«Турок не надо. Где они, там всегда бардак. НАТО может поделиться опытом взаимодействия с Анкарой», — подметил Вадим И.

Напомним, 14 июля глава форума БРИКС Пурнима Ананд заявила в беседе с газетой «Известия» о том, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут «очень скоро» присоединиться к организации.