В армянском Гюмри произошло событие примечательного и большого смыслового значения. В рамках двухдневного ознакомительного визита тверской делегации в этом городе на территории мемориального комплекса «Холм Чести» была открыта мемориальная доска, увековечивающая имена героев Тверского драгунского полка, погибших при взятии Карса в 1855 году. Всего в районе были захоронены останки около 300 воинов, имена 150 из них уже есть на мемориальных досках. Участвовавший в церемонии мэр Гюмри Вардгес Самсонян заявил, что «следует передавать правдивые исторические факты следующим поколениям и отдавать дань памяти русским воинам, пожертвовавшим своими жизнями во имя армянского народа».

Алексей Кившенко. Взятие Карса. Въезд. 1880

Идея возрождения забытых фактов о драгунском полке принадлежит руководителю тверского благотворительного фонда «Сестры милосердия имени Екатерины Бакуниной» священнику Роману Манилову, историку по профессии, который организовал в Твери сбор средств на установку мемориальной доски. А работы в Гюмри координировал клуб «Ротари». Эта акция воссоздает в памяти события, которые по разным причинами и в разные времена предпочитали не вспоминать. Речь идет о важном последнем эпизоде во времена Крымской войны (1853–1856 годы), осаде Карса, продолжавшейся с июня по ноябрь 1855 года и закончившейся взятием крепости русскими войсками. Это было второе взятие Карса русскими войсками в XIX веке (первое — в 1828 году, третье — в 1877 году). Операцией руководил генерал Н. Н. Муравьев. Он объединил мелкие отряды в сильную армию численностью в 25 000 человек. В плену оказались британский полковник Уильям Уильямс и 14 500 человек гарнизона, взяты 136 орудий, 27 000 ружей и большие запасы снарядов и пороха, 100 орудий были вывезены в Тифлис для укрепления обороны.

Генерал Н. Н. Муравьев

Но с Карсом всегда «не везло». Россия четыре раза оставляла его по «дипломатическим» причинам, а не в результате военного поражения. Так случилось и после Крымской войны. По Парижскому мирному договору Карс был возвращен Османской империи. Тем не менее и сегодня в Карсе можно видеть следы России. На картосхеме сохранившейся средневековой крепости есть район с «русской» застройкой и вокзал. После присоединения города к Российской империи в 1878 году русской администрацией был подготовлен даже план градостроительства. Сохранились старинные турецкие бани, одну из которых, как считают некоторые эксперты, посещал Александр Пушкин во время своей поездки в регион в 1829 году. В Карсе есть красивая гостиница, открытая в 2011 году в красивейшем здании, построенном и принадлежавшем в XIX веке некоему купцу Челтикову. Есть высказывание известного турецкого писателя Орхана Памука: «Турки, вновь захватившие город, изменили царский план… и поселились здесь, и культуру, которую принесли в город цари, также присвоили, поскольку она сочеталась с республиканским пафосом европеизации, а пять русских улиц назвали в честь пятерых известных в истории Карса генералов, поскольку не знали никого более великого, чем военные».

Действительно, город, который достался Турции, с широкими улицами и впечатляющими для своего времени постройками, заметно отличался от традиционных турецких кварталов. Но сегодня речь о другом. Слава русского оружия постепенно возвращается в Закавказье и на Ближний Восток.