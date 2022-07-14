Европейский союз осуждает новое российское законодательство, которое упрощает принятие в российское гражданство жителей Украины. ЕС обещает не признавать эти документы. Об этом 13 июля написал в своем микроблоге в Twitter глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

«Новое российское законодательство, упрощающее процедуру для всех украинцев по получению гражданства России, — это еще одно вопиющее нарушение украинского суверенитета… ЕС никогда не признает эти паспорта», — утверждает Боррель.

Политик указал на то, что в Евросоюзе будут придерживаться той же позиции, которую сообщество занимает относительно принятия в гражданство России жителей ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, то есть не будут признавать выданные паспорта.

Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения возмутило то, что Евросоюз, по сути, вмешивается в дела России, а вопрос о том, принимать российское гражданство или нет, каждый гражданин Украины решает сам для себя, и это его право. Были и те, кто напомнил, что, например, Венгрия принимает в свое гражданство украинских граждан, проживающих в Закарпатской области, и никого в ЕС это почему-то не смущает.

«Ваше какое дело? Самих скоро народ выгонит с насиженных мест», — возмутился Владимир Ч.

«А как людям жить на занятых территориях, если РФ все пособия платит по документам российского образца, а украинская сторона перестаёт считать людей на этих территориях за людей и прекращает все выплаты и пособия? Им с голоду умирать теперь нужно?» — не понимает Ксения.

«А в паспорте разве указано, по какой схеме он был получен?» — недоумевает Андрей.

Gubernator.admtyumen.ru Российские паспорта

«Их же не силой заставляют паспорт получить. Это называется свободная Европа? А если француз или немец американское гражданство получает, тоже не признаете? Нет, это другое», — с сарказмом добавил Ilya T.

«Они там совсем землю под ногами потеряли, возомнили себя владыками мира? Вмешиваться во внутренние законы страны о реализации паспортного режима и института гражданства… По ходу, Россию с Украиной перепутали…» — возмутился Руслан.

«У себя порядки пусть наводит… Народ сам решит, что ему делать и с кем быть! Хватит издеваться над русскоговорящим коренным населением…» — призвала Linda N.

«Да и плевать! Они с российскими паспортами в ваш… ЕС не собираются! К тому же у вас голод и холод, а в России сытно и тепло!» — с сарказмом написал Aleksandr S.

«А когда Румыния фактически раздавала паспорта жителям Молдавии — это его не смущало?» — поинтересовался Евгений.

«А когда упрощенно венгры [украинским гражданам] паспорта выдавали или румыны — это другое, понимать надо?» — также задался вопросом Иван.

«Венгрия, Румыния и Польша уже лет 8 выдают западенцам (жителям Западной Украины — М. Р.) [свои документы], но это другое, совсем нам не понять», — напомнил Ilya Romanovich.

«А… [какое отношение] он [имеет] к внутренней политике РФ?..» — возмутилась Лия.

«Будто бы кто-то заставляет украинцев эти паспорта получать. А раз получают, значит, ИМ это выгодно. Но ему-то плевать на то, что нужно простым работягам», — подытожил один из участников обсуждения.