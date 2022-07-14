Германия с 1 августа прекратит закупки российского угля, а с 31 декабря — импорт нефти из России. Об этом 13 июля со ссылкой на заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие не понимают, зачем Германии ждать, чтобы отказаться от российских ресурсов, — нужно помочь ФРГ отказаться не только от нефти и угля, но и от газа, считают участники обсуждения.

«Умерла так умерла!» — с сарказмом отреагировала Marina L.

«Правительство Германии работает против своего народа», — подчеркнул один из участников обсуждения.

«Неужто в результате разборок между РФ и англосаксами будет уничтожена Европа как нечто цивилизованное?..» — задался вопросом D. M.

«Они уже столько наговорили, что серьёзно воспринимать это невозможно», — усомнилась Маргаритка У.

«Русофобия — штука дорогая…» — отметила Ирина.

«Следующий шаг — отказаться дышать — кислород же тоже из России…» — иронизирует Алексей.

«Главное, чтобы было кому отказываться. Что-то мне подсказывает, что нынешнее политическое руководство Германии до конца года не доживёт», — предположил Sergey N.

bundesregierung.de Олаф Шольц в Бундестаге

«Пусть поживут в режиме «а-ля 90-е», а то как-то у них жирненько всё и тёпленько было…» — призвала Ирина.

«А чего нам за них переживать? Нам тут их бомбы летят, а они, бедные, инфляцию почувствовали! Плевать на них! Все они там одним миром мазаны», — возмутился T Hello.

«А зачем тянуть до 31 декабря? Ведь можно и сейчас прекратить поставки!» — пишет Валентина.

«На здоровье! Обратную только не включали бы…» — смеется Лёлька.

«Сильна земля Германская идиотами и юродивыми», — не выдержал Андрей В.

«Они им к тому времени действительно могут не понадобиться, вся промышленность остановится», — отметил Alex I.

«Заодно и газ надо им перекрыть», — призвал один из участников обсуждения.

«Так мучаются бедные с нашим углем и газом, не хотят его использовать! Так давайте поможем — разом прекратим мучения, остановим поставки угля и газа! Ну жалко же людей…» — с сарказмом призвала Наталья.

«Что-то мне подсказывает, что все, что делается против России, идет только на пользу России», — подытожила Наталья В.