Возмущенный официальным признанием правительством КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик киевский режим объявил о разрыве дипломатических отношений с Пхеньяном.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Рассматриваем это решение как попытку Пхеньяна подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также Устав ООН», — говорится в заявлении МИД Украины.

Сообщая об этом, японское информационное агентство «Киодо цусин» отмечает: «Северная Корея стала третьей страной в мире, признавшей независимость Донецка и Луганска. В ответ Украина, на которую в феврале вторглась Москва, раскритиковала страну, основанную в 1948 году при поддержке Советского Союза, государства — предшественника России».

Агентство ЦТАК КНДР опубликовало заявление, в котором сообщается: «13 июля министр иностранных дел КНДР направил письма министрам иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Он в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалом самостоятельности, мира и дружбы».

(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

«Киодо цусин» напоминает, что в июне Сирия, одна из дружественных России стран, также признала независимость Донецка и Луганска. Агентство связывает признание ДНР и ЛНР со стремлением Пхеньяна «углубить связи с Россией и Китаем, поскольку переговоры страны с Соединенными Штатами о денуклеаризации и ослаблении санкций зашли в тупик более двух лет назад».

Дипломатический шаг Пхеньяна свидетельствует о том, что КНДР с пониманием рассматривает решение руководства России признать ДНР и ЛНР и на основе соглашения о взаимопомощи защитить народы этих республик от геноцида киевского режима. А также принять как вынужденное решение Москвы начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации территории Украины, захваченной неонацистской властью в результате незаконного кровавого переворота.

Складывающаяся в мире обстановка на грани начала мировой войны с применением оружия массового уничтожения требует сплочения антивоенных сил, причем не только политических, но и военных. Корейская Народная Демократическая Республика десятилетиями фактически в одиночку противостоит США и Японии, открыто призывающим «уничтожить северокорейский режим».

К сожалению, в недалеком прошлом Москва шла на поводу у Вашингтона и Токио и соглашалась накладывать на КНДР суровые экономические санкции, которые обрекали на голод и страдания корейский народ. Ход событий, однако, убедительно доказал, что КНДР является естественным союзником России в борьбе с новыми проявлениями «коллективным Западом» во главе с США своей империалистической, неоколониалистской сущности.

Настало время коренным образом пересмотреть политику РФ в отношении дальневосточного соседа — КНДР, выйти из навязанного режима санкций, установить с северокорейцами еще более тесные политические, торгово-экономические и военно-технические связи.