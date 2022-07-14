В связи с проблемами с поставками газа венгерское правительство вводит режим чрезвычайного положения в области энергетики. Об этом на брифинге 13 июля сообщил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Решение о введении особого режима приняли «для обеспечения защиты венгерских семей и энергоснабжения», и он предусматривает, в частности, запрет на экспорт из страны энергоносителей и дров.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что руководство Венгрии приняло верное решение, в первую очередь проявив заботу о своих гражданах.

«Заставили газом делиться?» — поинтересовался «А».

«Это чтобы ЕС не разевал рот на газ в венгерских хранилищах. Орбан — хитрый», — отметила Nata N.

«Не желают участвовать в «справедливом» распределении газа между странами ЕС…» — пояснила Julia.

«Единая Европа, чего уж?..» — отреагировал Pavel.

«Дружба дружбой, а газ врозь», — отметила Mari.

«Сейчас Евросоюз штрафов наложит по самое не балуйся», — с сарказмом отметил ZlydenZlo.

«Чую, в Венгрии недостаток демократии», — смеется Dmitro G., указывая на то, что у Будапешта могут возникнуть проблемы из-за данного решения.

«Пусть Польша делится. Она заполнила хранилища на 98 процентов», — добавил один из участников обсуждения.

«Видать, уже поступили непристойные и настойчивые предложения от других гадюк поделиться зимой российским газом», — предположила Марина.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

«Хоть кто-то думает о народе. Похвально», — написала Вера.

«Венгры — самые умные оказались в ЕС», — добавила Olya L.

«Зима, говорят, холодной будет. Молодец, [Орбан], что борется за выживаемость», — отреагировал «Турист».

«А как у Венгрии с армией? Отобьется от соседей, если вдруг что?» — с сарказмом поинтересовалась Мария У.

«Венгры все правильно делают! О себе заботятся. А не о помощи русофобским дебилам по соседству», — поддержал Андрей.

«Боюсь, придут и отберут у них нажитое. И отомстят за верное решение. С них станется», — предположил оllo.

«Газ и дрова для венгров сейчас — это святое!» — отметила «Баба Глаша».

«Жалко такие страны, как Венгрия и Сербия. Они же говорили, что не хотят подставлять свои экономики под удар из-за Украины», — пишет keanu reeves.

«Венгрия на удивление повела себя достойно. Не хотелось бы, чтобы у них были проблемы», — написал Axel B.

«Наверное, только венгры понимают, что ничем хорошим это не закончится», — добавил один из комментирующих.

«Нет, не только они, даже немцы понимают. Сербы — молодцы, им газа и нефти хватит», — ответил ему ilshat89.

«Правильно сделала [Венгрия]! Венгерских запасов газа на всех в ЕС не хватит», — подытожил Миша Р.