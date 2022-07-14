Генеральный атторней Англии и Уэльса (генеральный прокурор. — Д. С.) Суэлла Браверман первая заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и следующего премьер-министра Великобритании, причем сделала она это еще до того, как Борис Джонсон официально подал в отставку. Она осталась исполнять обязанности в должности генерального прокурора и не ушла в отставку в числе более чем 50 госслужащих, ушедших с призывами в адрес Бориса Джонсона покинуть пост.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Суэлла Браверман — британский юрист и политик, дочь иммигрантов из Кении и Маврикия, является членом парламента от округа Фэрем. В кабинете министров Бориса Джонсона с 2020 года занимает должность генерального атторнея Англии и Уэльса и главного юрисконсульта по Северной Ирландии. Браверман поддерживает выход Великобритании из состава Европейского союза и некоторое время входила в состав Европейской исследовательской группы. Она стала первым членом кабинета министров, которая ушла в отпуск по беременности и родам.

В своем предвыборном видео она рассказала о своей семье и о том, что Великобритания для нее сделала, что было похоже на предвыборное видео бывшего канцлера казначейства Риши Сунака (его видео вышло раньше. — Д. С.).

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«Я думаю, я разделяю те же ценности, что и большая часть населения Великобритании. Мы не можем себе позволить не сократить налоги. Низкие налоговые ставки означают больше денег в ваших карманах, чтобы их копить, тратить и инвестировать в свое будущее. Для британских компаний это означает больше прибыли, больше исследований и инвестиций в новые рабочие места. Я хочу реального улучшения, которое будет работать. Я верю в реформирование наших общественных служб. Я хочу жить в стране, где полиция приедет, когда тебя обокрали, где можно увидеть терапевта, когда твой ребенок заболел. Brexit дал нам невероятную возможность освободить Британию от тяжести излишних и зачастую абсурдных ограничений. Есть только одна вещь, которая может развернуть Великобританию, и это сами британцы. Если только правительство позволит им это сделать», — сказала Браверман в своем видео.

Протесты против Brexit в Северной Ирландии

Она поставила для себя в роли премьер-министра шесть приоритетных целей: укрепить Великобританию, решить вопрос с кризисом стоимости жизни, пополнить возможности Brexit, запретить незаконную миграцию, укрепить общественные службы и «бороться с осознанным культурным мусором».

По результатам первого голосования Суэлла Браверман остается в гонке за лидерство Консервативной парии, ее поддерживают 32 депутата, среди которых Стив Бейкер, Дэнни Крюгер, Дэвид Джонс, Мириам Кейтс.

Часть пользователей недовольна планами Браверман сократить налоги. Они уверены, что ее мечта о богатой стране с низкими налогами, функционирующей полицией и системой здравоохранения — это недостижимый нонсенс.

«Сокращение налогов для организаций — хорошо только для карманов корпораций, преимущества никогда не доходят до потребителей. Кроме того, если ты понизишь налоги, как ты будешь платить за все остальное?» — поинтересовался @conchwillow.

«Она, кажется, не понимает, что полиции и терапевтам зарплаты платят налогоплательщики. Не очень-то хороший старт для премьер-министра», — отметил @Persona735.

Многие пользователи считают, что у Браверман не хватает способностей быть просто юристом, следственно, из нее получится такой же некомпетентный и лживый премьер-министр, каким был и Борис Джонсон, чего стране в данный момент не надо.

«Это все, конечно, хорошо, но рассматривала ли ты работу, которая больше подходит твоим способностям? В наш местный Greggs (ресторан. — Д. С.) требуются сотрудники», — прокомментировал @Stuzipants.

«Если вы не достаточно беспокоились о Британии, то наш генеральный прокурор Суэлла Браверман демонстрирует интеллектуальные способности списанного картофельного салата, который валялся на палящем солнце две недели», — написал @grahamlithgow.

«Мне начинает казаться, что Суэлла Браверман в своем резюме неправильно написала слово «бариста» и у нее получился «барристер», — отметил @BettGunther.

В комментариях предположили, что Браверман не сказала ни капли правды о своей будущей политике, кроме того, что она поддерживает выход Великобритании из Евросоюза и любой ценой будет придерживаться этой «абсурдной идеи Brexit».

«Вот это Суэлла, что вы видите, то и получите. Она работает для людей, она всегда одинаковая для своих коллег, избирателей, семьи, друзей. К ней легко подойти, она доступна для всех, у нее есть четкое видение Британии, и она имеет в виду каждое слово, которое она говорит. Смешно», — саркастично отметила @Jolliffe9Sarah.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Есть комментаторы, которые не понимают, как и зачем Суэлла будет возвращать Великобританию «на путь истинный», если она с момента становления депутатом поддерживала правительство тори, которые «разрушали страну, разбирая ее по кирпичикам».

«Почему мы должны доверять члену нынешнего правительства, чтобы «вернуть нас на правильный путь», когда они и есть та причина, по которой мы сошли с этого пути?» — поинтересовался @KevinTurveyRIP.

«Суэлла, ты говоришь, что кто-то должен вернуть нас на правильный путь. Ты хочешь сказать, что правительство, в котором ты служила, и партия, которая была у власти с 2010 года, свели нас с этого пути? Это, кстати, и произошло. Нам нужно поменять и партию, и правительство. Нам нужен новый старт подальше от консерваторов», — прокомментировал @davidowens0107.

«Великобритания катилась с правильного пути так, что мы вылетели за отбойники, прокатились по камням и летим в пропасть. Тем не менее восемь ответственных за это людей бегают и кричат: «Верь мне, верь мне». И в это же самое время они режут тормозные трубки и активируют взрывчатку», — сравнил @UKnoGum.

Среди пользователей есть те, кто считает, что стране в данный момент нужен ярый сторонник Brexit, чтобы не усугубить ситуацию еще больше в попытке все вернуть на место. Отличным вариантом в этом плане, по мнению многих, был бывший министр «выравнивания» (политика Бориса Джонсона, направленная на уменьшение экономического дисбаланса между регионами Великобритании. — Д. С.), но так как он не является кандидатом на пост лидера, Браверман — следующий лучший вариант.

«Я с ней полностью согласен. Я многим другим не доверяю, но нам нужен настоящий сторонник Brexit, потому что за это проголосовала страна», — прокомментировал @_678_JIM_.