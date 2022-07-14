В странах ЕС растут опасения в связи с возможной контрабандой оружия, поставляемого киевскому режиму. Страны-доноры направили военную помощь на более чем 10 млрд евро, но системы отслеживания не установили, сообщают западные масс-медиа.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Оружие

В список поставленного оружия входят противотанковые и противовоздушные комплексы, системы залпового огня, беспилотники, а также тысячи единиц стрелкового оружия с боеприпасами. Спустя несколько месяцев после начала поставок, в Европе поняли, что всё это может оказаться у них самих.

«Мы не знаем местонахождения оружия, мы не знаем, куда оно направляется, где оно используется и даже остаётся ли оно в стране», — цитирует издание Financial Times европейский источник.

«Нельзя исключать возможность того, что эти поставки окажутся не в тех руках…» — добавляет итальянская газета Corriere della Sera. При этом киевские власти заверяют, что Украина не стала центром контрабанды оружия.

В самом Киеве все опасения европейцев называют российской пропагандой, призывая не прекращать поставки. Пользователи соцсетей в Италии, в свою очередь, указывают, что Украину даже на Западе называли едва ли не самой коррумпированной страной в мире.

«Отправлять оружие в одну из самых коррумпированных стран в мире, которая имеет налаженные годами каналы контрабанды в ЕС, более чем безопасно!» — иронизирует Альчиде М.

«Более половины поставленного оружия продаётся и экспортируется за пределы Украины», — считает Джанфранко А.

«Но ведь такое невозможно. Европейские страны ведь не будут настолько глупы, чтобы поставлять оружие, не имея его отслеживания. Кто сомневается в этом, скорее всего, сторонник теории заговора! У нас лучшее правительство, мы можем быть спокойными!» — издевается Гуэррино П.

«Но нет, это невозможно. Кто плохо думает об украинском сопротивлении, те точно путинцы, так мне сказали журналисты, и я им, конечно, верю», — добавил Маурицио Т.

«Было изначально очевидно, что так и будет. Не понимают этого только европейские лидеры», — уже серьёзно заметил Джордано В.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

«В этом конфликте европейские правители вообще выставили себя последними идиотами», — поддержал Дарио П.

«Санкции к нам возвращаются, почему бы и оружие также не вернулось контрабандой? Всё будет хорошо», — вставил Марко Франческо Л.

«Потихоньку доберется (оружие) до нас. Бедные, они забыли, что Украина — самое коррумпированное государство Европы», — пишет Роза Г.

«Помню, большие поставки американского оружия в Афганистан для борьбы с Россией. Спустя 15 лет американцы сами были позорно побеждены своим же оружием», — комментирует Анджело Р.

«Опыта войны на Балканах не хватило? Мафия тогда озолотилась на контрабандном оружии», — заключил Джампаоло А.

Читайте также:

У Европы закончилось оружие для Украины — СМИ Италии

«По примеру Ливии» — Запад делит Украину