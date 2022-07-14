Арбитраж Москвы взыскал в пользу «Роснано» более 210 млн рублей с компании «Боос Лайтинг Групп», которая принадлежит бывшему министру РФ по налогам и сборам, экс-губернатору Калининградской области Георгию Боосу. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Дела судебные

5 июля 2022 года судья Бушмарина частично удовлетворила иск АО «Роснано», взыскав с ООО «Международная компания «Боос Лайтинг Групп» задолженность в размере 204 975 600 рублей, неустойку по состоянию на 31.03.2022 года — 5 393 686 рублей 87 копеек. В удовлетворении остальной части иска было отказано. Вердикт может быть обжалован.

Детали спора пока не обнародовались, для ознакомления доступна только результативная часть решения.

С точки зрения суммы претензия для компании-ответчика была довольно крупной. По итогам 2021 года чистая прибыль ООО составила 370,5 млн рублей при выручке 9,1 млрд рублей против 6,5 млрд рублей годом ранее.

В 2020 году газета «Коммерсант» сообщала, что «Боос Лайтинг Групп» может выкупить у «Роснано» производственную площадку на Таллинском шоссе. Также уточнялось, что с «Роснано» у группы Бооса есть общие активы, которые выпускают светодиоды, арендуя площади в этом здании. Сообщалось, что ООО МК «Боос Лайтинг Групп» получила одобрение ФАС на выкуп 100% ООО «ЛЕД-Энергосервис», которым владело «Роснано». Именно «ЛЕД-Энергосервис» и фигурировал третьим лицом в многомиллионном споре, проигранном активом экс-губернатора.

karel291 Офис «Роснано»

Примечательно: в июне 2022 года «Роснано» на своём сайте сообщило, что скорректировало стратегию выхода из ряда критически важных для страны активов, указав среди компаний, выход из которых остановлен, и «ЛЕД-Энергосервис». Это довольно странное заявление, так как в ЕГРЮЛ аж с ноября 2020 года её бенефициаром является Георгий Боос и «Роснано» среди владельцев не фигурирует.

Рассмотрим подробнее компанию «Боос Лайтинг Групп» и её владельца.

Из министров — в бизнесмены

Владельцем ООО «Международная компания «Боос Лайтинг Групп» является единолично Георгий Боос — бывший калининградский губернатор, бывший российский налоговый министр. Этот факт подтверждается и из данных биографии Бооса на сайте ООО. Он также числится главой Научно-технического совета светотехнической отрасли России, членом правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и главой межгосударственного технического комитета и национального технического комитета 332 (Светотехнические изделия и искусственное освещение).

Также на сайте уточняется, что у предприятия шесть заводов по производству светотехнической продукции, включая опоры и металлоконструкции, в России и за её пределами. Доля корпорации в производстве опор освещения составляет около 30% от общего объёма выпуска в России.

(сс) Johannes Jansson. Baltic Development Forum Георгий Боос

Примечательно: в ЕГРЮЛ Боос является владельцем 100% доли ООО с апреля 2006 года, хотя с сентября 2005 года по 2010 год он также был губернатором. Вероятно, на время занятия госдолжности свои доли он передавал в доверительное управление, что так модно у российских губернаторов в последнее 20-летие.

По данным ЕГРЮЛ, у ООО в собственности было 15 юрлиц (два ликвидированы) — в Москве, Тульской, Тверской, Смоленской, Новгородской областях, Санкт-Петербурге. Непосредственно Боосу принадлежат доли более чем 40 юрлиц, но семь из них на сегодня ликвидированы.

Екатерина Георгиевна Боос совместно с отцом также владеют подмосковной компанией «Светосервис-концессия», созданной в марте 2022 года. Название фирмы наводит на мысль, что она планирует выступить в роли концессионера, но пока в открытых источниках в контрактах с властями региона она не фигурировала. Но и без того компании бывшего министра довольно активны в сфере госзакупок.

(сс) Johannes Jansson. Baltic Development Forum Георгий Боос в должности губернатора Калининградской области. 2009

По данным «Контур. Фокус», только ООО МСК «БЛ Групп» числится исполнителем 32 госконтрактов на общую сумму 386 млн рублей, среди заказчиков которых — Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ленсвет» (по контракту от сентября 2021 года заказчику поставлено светильников на 91 млн рублей), министерство здравоохранения Тверской области, энергокомпании с госучастием. Часть закупок проходили по схеме «у единственного поставщика».

Госконтракты получали и другие активы бывшего губернатора Бооса. К примеру, московское ООО «Светотранс» или ООО «Светопроект», которое было поставщиком почти 190 госконтрактов на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Среди заказчиков фигурировали госведомства Москвы и Подмосковья.