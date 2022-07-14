Заявление помощника главы министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Виталия Киселёва о том, что попавшим в плен в Донбассе белорусским наёмникам грозит пожизненный срок либо же смертная казнь, но уже в Донецкой Народной Республике, если выяснится, что они причастны к преступлениям в соседней стране, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Батьке их отдайте. Он с ними разберётся», — советует Айрат Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что неважно, из какой страны наёмники приехали убивать мирных жителей Донбасса, — всех их будет ждать самое суровое наказание.

«Белорусские наёмники ничем не отличаются от английских. Они совершили военные преступления в ЛНР и должны теперь быть осуждены согласно законодательству республики», — пишет Надежда С.

«За убийства мирных жителей надо ответить. Я считаю, что они заслужили смертную казнь», — пишет Любовь М.

«Надеюсь, в Луганске будут настаивать на незамедлительном приведении приговора в действие. А то одни британские и марокканские наёмники до сих пор своей участи не получили», — отметил Игорь М.

Дин Артур. Подданный Британии. С марта 2022 — наемник, в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины

Некоторые комментаторы отмечают, что иностранные наёмники отдают себе отчёт, что их судьба в случае пленения будет незавидной.

«Наёмники знали, куда ехали. Сюрпризом для них такое наказание быть не должно», — пишет Богдан Г.

«Россия сотню раз предупреждала о том, что наёмникам, в случае поимки, будет грозить смертная казнь. Так что выбор они свой сделали», — указывает Прокоп Ф.

Часть людей полагает, что чем суровее и показательнее будут казни наёмников, тем меньше желающих убивать мирных жителей в Донбассе будет приезжать.

«Нельзя жалеть этих наёмников. Они такое же зло, как и бандеровцы. Они готовы у себя творить такую же кровь, как и в Донбассе. Так что кончать их надо», — поделился своим мнением Михаил К.

«Этих казнить необходимо! Даже желательно подчёркнуто жестоко! Поехали убивать свой же братский народ. Гниды бесчеловечные. Собаке собачья смерть», — считает Dmitry M.

Ряд пользователей указывает на то, что киевский неонацистский режим собрал вокруг себя самую кровожадную шваль, которая не стоит того, чтобы ходить по этой земле.

«Именно существование негосударственных боевых формирований на территории Украины указывает на важность денацификации. Им начхать на распоряжения официальных властей. И «воюют» они по собственным правилам, наплевав на все гуманитарные нормы», — отметил Иван Б.

Laurent Nautilus Бандформирование, собранное из чеченских наемников, печально известное карательными операциями в Донбассе

Нашлись и те, кто уверен, что руководство Белоруссии не станет препятствовать ликвидации тех, кто недостоин считаться белорусом.

«Так и нужно с ними поступать. Только казнить. Они должны получить заслуженное наказание и показать тем самым другим наёмникам, что в Донбасс приезжать не стоит», — указывает Семён Х.

«В Белоруссии за них никто просить не будет. Только поддержат смертную казнь этих выродков», — уверен Николай Ф.

Напомним, 13 июля помощник главы министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил РИА Новости о том, что попавшим в плен в Донбассе белорусским наёмникам грозит пожизненный срок или даже смертная казнь. Киселёв подчеркнул, что высшая мера наказания будет ждать наёмников в том случае, если в ходе следственных действий выяснится, что они причастны к преступлениям на территории Донецкой Народной Республики, куда они могут быть депортированы для приведения в исполнение смертной казни.