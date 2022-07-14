Рекомендации Еврокомиссии, гласящие, что Литва поступает неправильно, запрещая России осуществлять транзит товаров в Калининградскую область, потому что Вильнюс имеет право только контролировать передвижение российских грузов через свою территорию, чтобы товары из РФ не оказались в Евросоюзе, стали поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Внезапный проблеск сознания в Европе. С чего бы это, интересно?» — пишет Николай Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что действия Литвы снискали одобрение среди слишком малого количества стран, причём не найдя его вовсе внутри Евросоюза.

«Даже Еврокомиссия уже призвала Литву прекратить этот беспредел. Когда до Вильнюса уже дойдёт?» — интересуется Глеб Д.

«Неужели в Литве не понимают, что с каждым днём продолжающейся блокады Калининградской области делают лишь себе хуже? У России с терпением уже не очень, могут случайно что-то куда-то запустить по Литве», — предупреждает Клавдий В.

Некоторые комментаторы отмечают, что транзитные грузы имеют право перемещаться по территории Литвы, и Россия совершенно не против того, чтобы Вильнюс следил затем, чтобы товары не попали в Евросоюз.

«Да пусть контролируют и проверяют, что везут. Главное, чтобы везли и не ограничивали в этом. Поезда пассажирские тоже, надеюсь, будут ходить», — написала Олеся Д.

«Какой там ещё к чёрту контроль требует ЕС от России? Что надо, то и ввозим на свою территорию. В Калининград повезём и спрашивать разрешения ни у кого не будем. Нет? Тогда блокада диких прибалтийских недогосударств и пробивание прямого коридора к нашим хоть военным путём», — написал Михаил П.

Часть людей полагает, что Еврокомиссия понимает, насколько омерзительно поступает Вильнюс, причём Литва навлекает беду не только на свою голову, но и на всю Европу.

«Ещё бы они не рекомендовали. Прекрасно же знают, к чему вся эта блокада может привести в итоге», — считает Николай М.

«Одной рекомендации мало. Как они не понимают, что надо принимать серьёзные меры, иначе Литва загонит весь Евросоюз в военный конфликт с Россией?» — задаётся вопросом Мирослав Г.

Pixabay.com Флаг ЕС

Ряд пользователей указывает на то, что Литва является лишь безвольной марионеткой в руках США, так что Еврокомиссии со своими рекомендациями следует обратиться в Белый дом.

«Не может Литва принимать решения самостоятельно. Не с ними надо говорить. Америка хочет помочь прибалтам и Польше отжать Калининградскую область. Говорить надо с хозяевами этих шавок», — советует Nadejda S.

«Да все этой рекомендацией от Еврокомиссии подотрутся, потому что Литва выполняет прямые указания из Вашингтона. Евросоюз для Литвы — лишь кошелёк, из которого можно клянчить сколь угодно денег. Настоящий хозяин за океаном», — указывает Михаил С.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия рано или поздно деблокирует Калининградскую область.

Калининградская область

«Как будто у них есть выбор! Блокада транзита в Калининград это объявление войны. Литву за один день можно стереть в порошок. Причем даже экономическими средствами», — отметила Александра О.

Напомним, 13 июля на сайте Еврокомиссии был опубликован документ, в котором ведомство выпустило дополнительные рекомендации по транзиту попавших под санкции российских товаров в Калининград, из которых следует, что Литва поступает неправильно, запрещая России осуществлять транзит товаров в Калининградскую область. Согласно документу, ограничения касаются товаров, ввозимых наземных путём, но никак не транзитных, которые от Вильнюса требуется только контролировать.