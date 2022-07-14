Против переизбрания президента Соединенных Штатов Джо Байдена в 2024 году настроены больше американцев, чем против переизбрания экс-президента Дональда Трампа. В ходе опроса Politico и Morning Consult избирателей спросили, хотели бы они, чтобы Байден и Трамп вновь баллотировались в Белый дом. Несмотря на то, что большинство высказалось против обеих кандидатур, Байдену американцы отдали всё же меньшее предпочтение. Против выдвижения Трампа проголосовал 61%, а против Байдена — 64%.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Трампу не стоит даже думать о том, чтобы снова баллотироваться — он слишком противоречив. Самое главное — победить ДЕМОКРАТОВ. Любой, кто будет баллотироваться от республиканцев, будет избран с большим отрывом… кроме, возможно, Трампа. Он был великим президентом, но я надеюсь, что он увидит еще лучшего преемника», — пишет wilecoyote.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Байден находится на 1/3 пути своего президентства. Эта катастрофа только начинается. К 2024 году Трамп будет выглядеть намного лучше, чем сейчас. Я был бы рад увидеть другого кандидата, такого как ДеСантис. Однако средний американец будет так напуган (да, напуган) к 2024 году, что Трамп станет лучшей кандидатурой», — спорит batmangolfer10.

«Трамп был противоречивым, и это то, что нам нужно. Нам не нужен республиканец, который будет играть в политику по шаблону», — считает wokeislame.

«Согласен, что ни один из них не должен баллотироваться. Эта страна отчаянно нуждается в новом свежем руководстве. Я считаю, что у республиканцев есть несколько отличных молодых лидеров, которые могли бы стать хорошими президентами», — пишет micheleescandon.

«В новом свежем руководстве не может быть никого моложе 50 лет. Я не знаю ни одного человека в возрасте 20-45 лет, который обладал бы интеллектом или стойкостью, необходимыми для того, чтобы вытащить эту нацию из бардака Байдена. Больше никаких карьерных политиков и, конечно, никого, кто не готов бороться за существование этой республики. Если вы не любите эту нацию и не понимаете, что она все еще является сияющим градом на холме, то вам нечего делать на выборах», — указывает DBrophy.

«Если Трамп станет кандидатом от республиканцев, я абсолютно точно буду голосовать за него в 2024 году, но я надеюсь, что вместо него будет выдвинут ДеСантис», — делится daveed970.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон ДеСантис

«Итак, для ясности: оба наиболее вероятных кандидата на следующих всеобщих выборах вызывают отвращение у подавляющего большинства американцев. Это говорит о том, что существующая в настоящее время «система» отбора кандидатов в президенты нарушена. Коррупция сделает это со временем», — рассуждает darkness@noon.

«Согласен! Этому нужно положить конец. Двухпартийная система держит нас разделенными и слепо поддерживающими наших лидеров, в то время как никто не несет ответственности!» — отвечает getsomecommonsense.

«Я думаю, нам нужен свежий кандидат. Однако если будет выбор между Байденом и Трампом, я проголосую за Трампа. Люди могут прочитать всю стенограмму дебатов между Трампом и Байденом. Байден всегда лжет. Это невозможно отрицать», — напоминает flipper973.

Напомним, что согласно результатам другого опроса New York Times/Siena College, целых 64% избирателей-демократов настроены против выдвижения Байдена на второй срок в 2024 году. Столь негативные результаты были получены на фоне падения общего рейтинга одобрения президента до 33%.