Заявление заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова о том, что произведённая российскими производителями небелёная офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от белёной, которая отсвечивает и «наносит вред здоровью», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Если не умеешь, сделай вид, что и не надо», — отметил Валентин Г.

Многие пользователи высмеяли заявление, сделанное представителем Минпромторга России. Граждане решили применить логику чиновников к другим сферам жизни, отчего получили не менее смешной результат.

«Уха-ха! Ору! А машины без АБС и подушек безопасности тоже на пользу, ведь тогда водители относятся более ответственно к управлению транспортным средством и реже попадают в ДТП. Самолёты, кстати, без технического обслуживания — тоже прекрасная вещь. Ведь летая безопасно, люди перестают ценить свою жизнь. А тут — пара жёстких посадок, и сразу приоритеты меняются!» — шутит Илья К.

«А дороги с ямами приводят к более безопасному дорожному движению, потому что большинство людей боится разгоняться?» — спрашивает Радик К.

Некоторые комментаторы уверены, что в Минпромторге просто не нашли ничего умнее, чем назвать белёную бумагу, которую в России теперь приходится производить с неимоверным трудом, опасной, а более дешёвую небелёную — полезной.

«Всё в лучших традициях отечественной бюрократии. Когда чего-то не хватает из-за непрофессионализма чиновников, то начинают говорить, что это вредно для здоровья, и хорошо, что его нет», — подметил Василий К.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Офисная бумага по цене более 1000 рублей

«А вы не знали, кстати, что нищенские зарплаты для чиновников, особенно министерств экономики и финансов, очень полезны для их здоровья. Сами посудите — питание овощами и крупами, ходьба вместо поездок на «Мерседесах», хорошее настроение от отсутствия ненависти со стороны народа. Очень полезно для здоровья!» — указывает Павел П.

Часть людей полагает, что исходя из слов Бочарова может сложиться мнение, что в предыдущие годы офисные работники подвергали свою жизнь опасности, сталкиваясь с опасной белой бумагой каждый свой рабочий день.

«А где же эти умники были раньше? Им было пофиг на здоровье российских граждан, или сейчас они забалтывают очевидные проблемы?» — интересуется Геннадий Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что не нужно искать оправданий, а следует поддержать разработки химикатов для беления бумаги.

«Вроде же говорили, что сделали наши учёные отбеливатель. Или что, он не так хорошо отбеливает, как зарубежный?» — задаётся вопросом Дмитрий Ю.

Нашлись и те, кто не особо переживает из-за отсутствия белёной бумаги в России.

«Какая разница, какого цвета бумага? Меньше химии и средств на её производство теперь будет тратиться!» — радуется Яна М.

Бумага

«Несколько документов получила на неотбеленной «экобумаге». Нормально. Читать удобно. Не вижу проблем, если в ходу будет как белая (для серьезных вещей), так и кремовая», — поделилась своим мнением Ирина Н.

Напомним, 13 июля заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров заявил в ходе своего выступления на совете по вопросам развития лесного комплекса о том, что произведённая российскими производителями небелёная офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от белёной, которая «наносит вред здоровью». По словам чиновника, это связано с тем, что белая бумага отсвечивает, а неокрашенная — более фактурная.