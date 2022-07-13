Информация, согласно которой страны Ближнего Востока в июне 2022 года увеличили поставки нефтепродуктов из России до 155 тысяч баррелей в сутки, что является максимальным с 2016 года показателем, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Лёгким движением руки арабского султана российская нефть превращается… в ближневосточную!» — шутит Сергей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что планы Запада лишить Россию доходов от продажи нефти за рубеж оказались тщетны — всё, что не было куплено ЕС и Америкой, было куплено Ближним Востоком и Азией.

«Не вижу в этом ничего плохого. Вот реально. К тому же экспорт нефти никто и не собирался прекращать. Закрываются одни двери — открываются другие», — указывает Олег И.

«И отлично! Теперь можно сказать, что мы вообще не будем нечего терять. Осталось только газовую трубу тоже на Восток проложить, и дело пойдёт, запляшут лес и горы», — уверен Женёк Ф.

Некоторые комментаторы удивляются тому, что спрос на российскую нефть есть даже на Ближнем Востоке, где нефть обильно бьёт из земли.

«Странно, на Ближнем Востоке нефти и так много, арабы её сами же и добывают. Очень всё перекрутили. Видимо, с газом так же вскоре будет! На мой взгляд, очень неожиданно!» — написала Ангелина Б.

Часть людей полагает, что Российская Федерация в достаточной степени сумеет закрыть все потребности бюджета за счёт экспорта энергоресурсов, невзирая даже на практически потерю европейского рынка.

«Всё равно это не компенсирует того, что Россия потеряла европейский рынок», — считает Анатолий Ф.

«А Россия в итоге-то и не потеряла европейский рынок. Российская нефть гонится на Ближний Восток, где местные ребята мешают её со своей, а затем перепродаётся тем же европейцам с наценкой. И овцы целы, и волки сыты», — отметил Николай Г.

«Просто Европа покупает теперь нефть преимущественно через Ближний и Дальний Восток, а тамошние обогащаются на этом из-за того, что, по сути, перепродают российскую нефть», — пишет Ким К.

Ряд пользователей указывает на то, что теперь на антироссийских санкциях наживается не только сама Россия, продающая рекордные объёмы энергоресурсов, но и те, кто эти самые энергоресурсы теперь перепродают Америке и Европе.

«США и Евросоюз ведь убеждали нас всех в том, что если они откажутся от российской нефти, то Россия никому не сможет её продавать! Они что, обманули?» — удивляется Анна М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

«Оказывается, что от такого подарка, как дешёвая российская нефть, отказывается только дурак. Запад охарактеризовал себя таким образом, как никогда», — поделилась своим мнением Лилия П.

«И это ещё не вечер! Дальше будут ещё большие поставки. Приятно осознавать, что на Европе свет клином не сошёлся», — написала Людмила С.

Напомним, 13 июля агентство Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa, согласно которому страны Ближнего Востока в июне 2022 года увеличили поставки нефтепродуктов из России до 155 тысяч баррелей в сутки, что является максимальным с 2016 года показателем.