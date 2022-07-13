Заявление заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса о том, что Германия с августа 2022 года полностью прекратит закупки у России угля, а с 31 декабря 2022 года якобы откажется от всей российской нефти, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Германия, видимо, решила умереть от холода и голода. Удачи в этом деле!» — пишет Татьяна Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что полный отказ Германии от энергоносителей из России приведёт к полной экономической катастрофе в ФРГ.

«Хорошо. А мы тем временем посмотрим, как ЕС медленно посещает второй ледниковый период. Пусть отказываются, мы на Восток всё перебросим и будем жить счастливо. Ариведерчи!» — написал Тимур М.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Европа смертельно завязана на российские энергоресурсы и в полной мере однозначно не сможет от них отказаться.

«При любых раскладах Европе придётся покупать то или иное природное ископаемое. Полностью от ресурсов они отказаться не могут по определению, так что это утверждение звучит невероятно», — считает Эльвира Ф.

«Без газа, без нефти и угля, без промышленности и продуктов питания, но зато с друзьями из Америки. Весело им скоро будет», — предрекает Алексей П.

Пабло Пикассо. Нищие. 1903

Часть людей полагает, что даже на стороне Германия не сможет закрыть свои потребности. Выбора нет — только российские нефть, газ и уголь.

«Предположим, они построят кучу терминалов. А где они возьмут сжиженный газ? В Америке? Это дорого. На Ближнем Востоке — слишком мало. Придётся покупать сжиженный газ российский. Есть хорошая поговорка: «Нет ума — на базаре не купишь», — отметил Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что Германия уже очень долгое время обещает отказаться от российских энергоресурсов, но воз и ныне там.

«Сроки называются очень-очень оптимистичные. Глупо было бы на месте немцев предполагать, что они смогут перестать зависеть от наших нефти и угля менее чем через десять лет», — поделилась своим мнением Карина Р.

«Германия уже полгода или даже больше грозится отказаться от российских ресурсов. Ага-ага. », — пишет Рушания А.

«Сколько они уже отказываются от всего? Всё никак не откажутся. Потом, как обычно, будут винить Россию в том, что им прекратили поставки. От газа уже отказались и отплакались на этот счёт. Тем не менее, качают его и платят нашей стране намного больше, чем раньше», — отметил Максим М.

Нашлись и те, кто уверены, что, сойди Германия окончательно с ума, в любом случае холод и голод загонят её обратно к России.

«Даже если они и откажутся, что маловероятно, тем не менее потом в итоге поймут, что это всё невыгодно, и вернутся», — уверен Денис Г.

«Скоро немцы скажут: «План слишком провальный, мы вынуждены будем идти на поклон к России, иначе зимой замёрзнем», — предрекает Денис С.

Напомним, 13 июля агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса, согласно которому Германия с августа 2022 года полностью прекратит закупки у России угля, а с 31 декабря 2022 года якобы откажется от всей российской нефти.