Бывший министр по делам местного самоуправления, религии и общин Кеми Баденох в числе первых выдвинула свою кандидатуру на пост нового лидера Консервативной партии Великобритании. 6 июля она ушла в отставку вместе с четырьмя другими министрами и госслужащими. 8 июля она заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Кеми Баденох — британский политик нигерийского происхождения, член парламента от Саффрон-Уолдена, Эссекс, Англия. В 2019 году с приходом к власти Бориса Джонсона занимала пост заместителя министра по делам детей и семьи, с 2020 года была госслужащим при казначействе Великобритании и одновременно занимала пост заместителя министра по вопросам равенства. С 2021 года и до момента отставки она одновременно являлась министром по вопросам равенства и министром по делам местного самоуправления, религии и общин. Баденох, как и многие консерваторы, не обошлась без скадалов в своей политической карьере, в 2018 году она призналась, что взломала сайт одного из лейбористских депутатов. В голосовании о выходе Великобритании из состава Европейского союза политик проголосовала «за». Сторонники Консервативной партии поддерживают ее за призывы убрать элементы критической расовой теории из образовательной программы в школах и запретить конверсионную терапию.

Кэми Баденох. Правительство Великобритании.

В рамках своей предвыборной кампании она написала статью под названием «Я хочу отпустить нас на свободу, сказав людям правду» о том, почему она решила стать лидером консерваторов и новым премьер-министром.

«Слишком часто люди чувствуют, что, неважно, кого они выберут, ответ лежит в правительстве. Обещая слишком много и пытаясь решить каждую проблему, политики не уверяют и не вдохновляют людей, они разочаровывают и сеют иллюзии. Больше налогов. Больше правил и ограничений. Дешевые займы, чтобы держать правительство на плаву, неважно, во сколько это обойдется налогоплательщикам и мировой экономике. Вместо этого нам нужно сильное, но ограниченное правительство, которое сфокусировано на самом главном. Предложить улучшенное управление будет недостаточным. Нам нужна дисциплина, чтобы превратить правительство в эффективную и оптимизированную машину, а не копилку для групп давления», — написала политик. Она также считает, что необходимо «окультурить» правительство и вернуться к британским ценностям.

Для выдвижения кандидатуры, согласно правилам Консервативной партии, необходимо заручиться поддержкой восьми депутатов. Джастин Томлинсон, Бен Брэдли, Гарет Бейкон, Эндрю Люэр и Кэролайн Джонсон публично заявили о поддержке Кеми Баденох.

Бен Брэдли рассказал, почему он поддерживает именно Баденок и чем она лучше бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, который также выдвинул свою кандидатуру.

UK Government Риши Сунак

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«Она — свежее лицо в политике. У нее много опыта в правительстве. У нее более узкие и более разумные рамки работы, четкое видение. Риши способный, но в партии много способных. Для меня Кеми представляет новое направление. Я считаю, что она сильная и смелая, особенно когда дело касается ценностей в разговорах о культуре, на этой арене не многие нашли смелость высказаться», — рассказал депутат в интервью LBC.

Многие пользователи поддерживают Баденох, они видят в ней новое начало не только для Консервативной партии, но и для всей Великобритнии и надеются, что она действительно может изменить жизнь британцев к лучшему.

«Я очень рад, что Кеми Баденох выдвинула своб кандидатуру, и я горжусь тем, что поддерживаю ее. Очевидно, что Кеми проанализировала проблемы, с которыми столкнулась наша страна, и она хочет принимать трудные решения, именно поэтому ее коллеги должны ее поддерживать. Пришло время перемен», — написал @Lee4NED.

Часть комментаторов считает, что Баденох будет премьер-министром получше, чем Борис Джонсон и Дэвид Кэмерон, что уже дает ей преимущество перед другими кандидатами, такими же лжецами, как и бывший премьер.

«Она на два года младше Дэвида Кэмерона, когда он стал лидером, и у нее побольше опыта в государственной политике, чем у него когда-либо было. Она крепкая. Почему бы и не Кеми Баденох?» — прокомментировал @GuidoFawkes.

«После Бориса Джонсона практически кто угодно справится с работой как минимум на таком же уровне. Но, может быть, нам стоит стремиться к чему-то большему. Может быть, к чему-то более опытному», — предложил @ZenjDEADCENTRE1.

В комментариях добавили, что лучшим лидером для страны сейчас станет не федеральный министр, а какой-нибудь депутат «с задних скамеек», потому что они адекватно смотрели на все происходящее под руководством Бориса Джонсона и сделают все возможное, чтобы это не повторилось.

«Не могу сказать, что этого не случится, но кто-то когда-либо в этом правительстве поднимался с поста младшего министра до главы партии и премьер-министра? Это касается и Мордонт тоже, а еще больше таких не-министров, как Тугендхат», — отметил @dj_forrester.

Среди пользователей, которые уверены, что из Баденох получится отличный премьер-министр, есть те, кто считает, что ей недостаточно опыта, и для начала ей надо показать свои лидерские качестве на посту, например, канцлера казначейства.

«Она хороша, но ей нужно больше лидерского или кабинетного (в кабинете министров правительства — прим. Д. С.) опыта перед тем, как она станет премьер-министром. Она может баллотироваться в следующий раз», — написал @BritishAlba.

«Им нужно избавляться от тех, кто живет в мечте. Должно быть так, чтобы премьер-министром мог стать только тот, кто был государственным министром до этого. Определенно должны быть какие-то минимальные критерии», — считает @ibz_s_b.

«Я не помню, кто это сказал, буду рад, если напомните, но, чтобы получить работу премьер-министра, для начало нужно стать лидером оппозиционной партии или канцлером казначейства», — отметил @Jimbo79a.

Среди тех, кто поддерживает Баденох, многие отметили, что оппозиционные партии, в основном лейбористы, ее боятся, поэтому она будет одним из сильнейших лидеров для консерваторов.

«Первое правило политики: выбирай того лидера, которого твои оппоненты хотят видеть меньше всего. Очевидно, что консерваторы должны поддерживать Кеми Баденох. Умная, со свежим взглядом, с багажом, какого нет ни у одного кандидата», — прокомментировал @AlanFraserCAS.

Некоторые пользователи напомнили, что Баденох вместе с другими консерваторами принимала решения, которые во многом поспособствовали наступлению той ужасной ситуации, в которой сейчас находится Великобритания. По их мнению, этих решений достаточно, чтобы не доверять депутату.

«Я озабочен тем, что вы голосовали за введение паспортов вакцинации, это останавливает многих людей. Что бы вы сказали таким людям, как я?» — спросил @KonstantinKisin.

«Это все пустые слова, пока вы не начнете говорить о той правде, которую вашей партии не так комфортно слышать: Brexit сделал нас беднее, и это будет продолжаться десятилетиями, климатические изменения реальны, и пока мы не начнем делать что-то прямо сейчас, мы станем еще беднее в будущем», — написал @ianbetteridge.