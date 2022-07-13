Заявление бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что в прошлом он участвовал в организации государственных переворотов в других странах, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«А кто-то сомневался, что США этим промышляют время от времени?» — удивляется Лена П.

Многие пользователи не были удивлены вскрывшимся фактам участия руководства Америки в организации государственных переворотов в других частях света.

«Мы и так это знали. Тоже мне новость. Если бы чего интересного рассказал, а так…» — написала Полина П.

Некоторые комментаторы отмечают, что отныне у желающих устроить очередной госпереворот под «благим предлогом» не останется возможности упрекать своих оппонентов в том, что обвинения в работе на Америку — это якобы конспирология.

«Болтон одним своим заявлением сдал всех мамкиных «рЭволюционеров», что в России, что в других странах», — отмечает Клава М.

Часть людей полагает, что Болтон, по сути, признал факт вмешательства США во внутренние дела других государств, повлекшего многочисленные жертвы, что является преступлением против человечества.

«Забавно. Ну и что об этом думает ООН? А всякие организации, бдящие за соблюдением демократии в мире? Чего молчат?» — задаётся вопросом Игорь К.

«Вы думаете, что в ответ на такое признание последует хоть какая-нибудь реакцию на Западе? Ну ждите, верьте в непогрешимость западного мира, верьте в западные ценности. А нормальное люди пусть сделают выбор навсегда перестать верить этой лживой Америке», — написал Николай С.

Ряд пользователей указывает на то, что чем ближе импичмент действующего американского президента Джозефа Байдена, тем накалённее становится политическая борьба внутри США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

«Эксы, и вообще бывшие, могут говорить что угодно. На то они и бывшие, что уже ни на что не влияют», — считает Владимир А.

«Это явный политический жест, направленный против Трампа. Видимо, политическая борьба в США сильно обострилась, раз в дело пошли такие признания», — предполагает Валентин М.

«США в любом случае приговорены к переформатированию, так как глобальные элиты (Киссинджер и Ко) понимают, что планета уже не выдерживает американские аппетиты. Теперь они делают ставку на Китай (а Трамп — это кризис-менеджер, который внедряет политику отстройки США от роли кровавого гегемона-паразита — в страну, которая сама будет жить на свои заработанные внутри страны). Байден же — это креатура элиты США, которая и дальше хочет разжигать войны по миру. Поэтому в США идёт схватка двух элит (символьно: Байден — против Трампа). Так что сейчас у глобальной элиты совпали цели с нашими — свержение однополярного англосаксонского миропорядка. Мы временные союзники в противостоянии отмороженным элитам США (Байден, Нуланд, Клинтон и Ко)», — поделился своим мнением Александр К.

Напомним, 13 июля бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью на телеканале CNN о том, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других странах, отметив трудоёмкий и кропотливый характер такой работы.