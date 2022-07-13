Намерение Германии с 1 августа отказаться от российского каменного угля, а с 31 декабря — от российской нефти обсудили пользователи соцсетей Грузии и сделали неутешительное для европейской страны заключение: останется Германия холодной, голодной и неумытой. Информацию запостила на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) телекомпания «Имеди» и за пару часов собрала около 200 комментариев и несколько сотен откликов.

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«И вы им верите?» — усмехнулась И. Ч.

«Сказки», — отозвалась А. М.

«Не верьте, обманывают», — воззвал к участникам обсуждения Р. Х.

«А кому верить? Твоему Гарибашвили (премьер-министр Грузии), что экономика Грузии кипит? Кто-нибудь верит в это?» — возмутилась К. Д.

«Шею сломают себе», — констатировала М. Б., оценивая решение Германии.

«Думаю, будет просить еще, дайте немного», — съязвил Т. К.

«Что после этого немцы скажут Европе и Украине, это мы еще посмотрим», — иронично заметил В. К.

«И что же Путин? Закрасит окна черным?» — поддержал тон Р. М.

«Если хотят обанкротить свою страну, пусть так и скажут, и без того заводы и фабрики не работают», — продолжил тему К. К.

«Погибли мы. Скоро, наверное, дровами начнут запасаться. Зима на носу», — предсказал Т. Т.

Василий Сысоев. Поленница. 1937

«Полный бред! Вчера Шольц передал России санкционированную турбину, говорит, большие запасы газа нужны мне, поскорее пополни резервы))» — заметила Н. Ш.

«Подождите и увидите, как откажутся. И чего нас дурят, думают, в яме сидим и ничего не видим?» — возмутилась Н. Д.

«Исправьте! Не Германия откажется, а Россия ей не даст», — поправила авторов новости Н. М.

«Пусть уже и от газа откажутся!» — предложила И. Е.

«Наступит первое августа, и посмотрим», — продолжила Л. Л.

«И останется Германия неумытой-неподмытой, — предсказала Т. Т. и тут же продолжила. — Думаю, Евросоюз в Грузию приедет купаться».

«Специально разрушают экономику, такой конец виден, что развалят Европу и воцарят Россию», — заключил И. Н.

«Европа уже развалена», — констатировала И. Ч.