Северная Корея (КНДР) признала независимость Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 июля в своём телеграм-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику», — написал он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения позитивно оценили решение КНДР, отметив, что поступок Северной Кореи — это поступок независимого государства и «сигнал» для Запада.

«Я так понимаю, начал формироваться оппозиционный блок Западу? Браво», — отреагировал Алексей.

«Будем, конечно, что-то должны. Но ничего, сочтёмся. Нам есть чем помочь нашим северокорейским товарищам. Хотя они и сами ребята не промах. Вон как Трампа в своё время напугали», — отметил V.

«Прекрасно, шикарный сигнал бриттам и США», — добавила Светлана П.

«Каждое новое признание — удар в рыло коллективному Западу», — прокомментировал Strixler.

«Где-то заплакал Байден», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Коллективный Запад нервно курит в сторонке», — отметила Светлана, указывая на поступок КНДР как независимой страны.

«Это, если глубже смотреть, не очень-то и важно — со временем всё равно будет присоединение к России, но это, видимо, месседж Западу», — предположил Андрей Г.

«Ну вот, а Казахстан и Белоруссия, наши так называемые партнеры, до сих пор фигу за спиной своей показывают», — отметила Светлана.

«КНДР это уже не абы кто, а держава, обладающая ядерным оружием», — пишет Инга.

«Вот независимая страна. А не подстилка американская», — добавил Spartak67.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Спасибо тем, кто свободен от давления американцев! Как хотят, так и поступают!» — отреагировала Анастасия.

«Не столько из дружеских побуждений, сколько желая хоть чем-то насолить американцам. В любом случае поддержка не будет лишней», — написала Элина А.

«Подтягиваются разумные страны! Признавайте давайте и другие! Пора наконец этот наглый Запад ставить на место! В одиночку Россия с ними не справится! Нужны поддержка и соучастие!» — призвала Марина.

«Страна с суверенной политикой может себе такое позволить», — отметил Roman.

«КНДР бросила вызов всем этим «цивилизованным» странам, не побоявшись их санкций и прочих пакостей. Уважение вам, жители КНДР! Спасибо за мужество!» — добавила «Искра».

«В трудные для КНДР времена [страна] выстояла благодаря помощи России, вот и она теперь тоже так помогает как может. Взаимопомощь. Хот, признание — это символизм нежели реальная помощь, но и на том спасибо», — подытожил Алексей С.