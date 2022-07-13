На фоне закручивающейся спирали военного противостояния коллективному Западу в образе альянса НАТО с режимом украинской «анти-России» совершенно непонятные вещи начинают происходить внутри страны. По порядку. Некие анонимные «эксперты» запускают в СМИ провокационную «дискуссию» на тему ограничения деятельности военкоров (об этом ИА REGNUM уже рассказывало).

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

Второй момент — традиционно начинающийся летом бюджетный процесс. Глава Минфина Антон Силуанов, идейный либерал и ученик нынешнего неформального предводителя либералов Алексея Кудрина, представил проект бюджета на 2023–2025 годы. Не будем «голословить», сошлемся на тех, кто этот документ уже прошерстил:

Образ будущего

Forwarded from НЕЗЫГАРЬ

«Предлагая ограничить расходы на космическую деятельность, оборонку и НТР, Силуанов закладывает неизбежное количественное и качественное отставание Вооруженных сил РФ, что абсурдно и гибельно на фоне растущей агрессивности западного блока. При этом о секвестре для отраслей, руководимых «идейно близкими» единомышленниками, Силуанов не упоминает. Между тем на развитие ВИЭ — возобновляемых источников энергии (о которых на Западе забыли), предусмотрено выделить 300 млрд руб. Бенефициары — частные структуры Вексельберга и аффилированного с ними Чубайса, который в 2020–2021 гг. активно лоббировал эту статью бюджетных расходов. НИУ ВШЭ получит более 66 млрд руб. На финансирование РАНХиГС было выделено из бюджета 54 млрд 198 млн руб. (на 27.06.2022) на закупки, и 66 млрд 543 млн руб. это заведение во главе с коррумпированным руководством получило по госконтрактам, в том числе на 42 СМИ, в дополнение к средствам, получаемым за коммерческую деятельность. Арестованный ректор академии, Мау, входит в попечительский совет так называемого фонда Гайдара (председатель — Чубайс, члены — Кудрин, Набиуллина, Волошин и другие известные прозападные лоббисты распределения бюджетных потоков)».

Это не все вопросы к Минфину. Главное: в этом ведомстве заговорили о возврате к пресловутому «бюджетному правилу», отмененному с началом СВО. Опять раздаются голоса в пользу «отсечения» и «стерилизации» валютной выручки за поставленные энергоносители на Западе, где их нам уже «заморозили» с перспективой конфискации. Мало одного прецедента? Разве не попахивает вредительством?

Официальный сайт Правительства России Минфин России

Однако бюджет пока только в проекте, до его принятия еще дожить нужно. В том числе и Силуанову в министерском кресле (из вице-премьерского он уже вылетел). Но есть и более угрожающие моменты, связанные с продолжающимися день за днем попытками реабилитации темы ковида. Только 2 июля Роспотребнадзор (РПН), вроде оставивший планы присвоить себе с помощью ВОЗ и прочих глобалистских структур функции параллельного правительства, «приостановил» было антиковидные ограничения. Однако не прошло и двух недель — «никогда не было, и вот опять» (В. С. Черномырдин) — как «московская епархия» российской власти во главе с Сергеем Собяниным принялась за старое. В столицу возвращается масочный режим, пока, правда, в рекомендательном формате и в «закрытых общественных помещениях». Однако, по мнению сведущих в этом вопросе экспертов, не бывает ничего более постоянного, чем вот такое временное.

Телестрим Z

Forwarded from Псковская Лента Новостей

«Наивно было верить, что новая фармократия так легко откажется от сверхдоходов и эксплуатации фобий, крепко засевших в головах россиян. «Нестрогий режим», введенный сегодня в Москве, — это, видимо, пробный камень для выяснения общественной реакции. Отсутствие резкого и однозначного отторжения может сподвигнуть фарм-лобби на попытки возврата тотального масочного режима и темы коллективного иммунитета. Тут дело даже не в спорах о вакцинации. А в том, что в условиях санкций экономика России не выдержит еще одного мощного удара в виде новых ковидных запретов. Этот «Боливар» двоих не вынесет».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Еще недавно московские власти отменяли все квазиэпидемические «режимы» и даже принимали решения о денежных компенсациях жертвам ковидных репрессий. А теперь в столичном оперштабе пугают ростом заболеваемости на 57% и на 9% — госпитализаций. В РПН оговариваются, что этот рост связан с неопасными модификациями прежнего «Омикрона». Блогеры и «телеграмеры» указывают на непреходящие интересы фарм-лобби, «горячую» необходимость «пополнения» штрафами московского бюджета и т.д. «Внезапная рекомендация вернуться к ношению масок в закрытых помещениях по нынешним временам воспринимается уже в формате политической, а не санитарной повестки. Сигнал считывается как готовность вернуться к внутренним ограничениям», — под этой оценкой одного из ТГ-каналов сложно не подписаться, ибо это — чистая правда.

А вот — еще одна важная информация:

Образ будущего

«В поддержку ограничительных мер запускается кейс обезьяньей оспы и идет медианакачка в СМИ. …Бюджет кампании заранее был аккумулирован и составил 780 млн рублей. Готовится ряд докладов и выступлений «экспертов» на тему будущих ограничений, после чего начнется нагнетание слухов о возможном локдауне и вспышках новых штаммов в регионах. Всех, кто будут задавать неудобные вопросы и интересоваться, за счет чьих карманов банкет, прикормленные СМИ и эфиры будут называть врагами народа и союзниками вируса. Параллельно с этим Украина будет наносить все более мощные удары современным оружием по освобожденным территориям Харьковской, Херсонской и Запорожской областей и делать все более агрессивные заявления. После чего ряд чиновников правительства и губернаторских корпусов начнет муссировать тему заключения мира перед лицом угрозы новой мировой пандемии, а в городах-миллионниках начнутся антивоенные митинги. Все, о чем писал НЕЗЫГАРЬ, начало реализовываться. С масок в закрытых помещениях».

Если все это сложить, разве не возникает подозрений в том, что это единая игра, очень хорошо подготовленная и срежиссированная с целью нанесения России стратегического поражения путем увязки в единое целое внешнего и внутреннего фронтов? И, если копнуть историю, разве это впервой и не было прецедентов? Были, и еще какие; например, Февральский переворот 1917 года, устроенный против законной власти прозападными либералами IV (царской) Государственной думы. Другой пример — внутренняя оппозиция «евроцентристов» в КПСС, которая в своих подрывных целях в отношении уже не царской, а советской империи прибегла к эксплуатации темы «афганской» войны и сопровождавших ее потерь. Которые не идут ни в какое сравнение с тем, что начало происходить на нашем едином пространстве после распада СССР. Нынешние события на Украине — разве не затянувшееся, а точнее, отложенное послесловие к Беловежскому сговору, последние участники которого — Шушкевич, Кравчук и Бурбулис — один за другим сгинули, дезертировав от ответственности на «тот свет» как раз сейчас? Как бесы при молитве…

RIA Novosti archive Подписание Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года. За столом сидят: слева — Витольд Фокин и Леонид Кравчук, в центре — Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич, справа — Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис

Итак, краткое резюме.

Первое. Внутренние тенденции в России как-то подозрительно в унисон следуют за расширением противостояния, которое ведет с нашей страной коллективный Запад и его киевские марионетки. При этом темы СВО и ковида между собой сталкиваются. Первая тема, связанная с национальными интересами России, отражает концептуальную мысль (и руководство) патриотических кругов постсоветского истеблишмента, не только российского, но, если можно так выразиться, интеграционного. Вторая же тема ориентируется на западные интересы, в которых и Украина, и Россия предстают «расходным материалом».

Второе. Активизация «ковидобесия» во внутренней политике — тревожный признак. Локдауны, о которых вполголоса некоторые уже рассуждают, — прямой путь к тому, чтобы поссорить между собой общество и власть. Короче даже, чем показатели бюджета, хотя и они на многое указывают. Тот же Силуанов, выступая на полях ПМЭФ, помнится, косвенно уже «давал пас» «нетвойнетной» оппозиции, рассуждая о трех триллионах прогнозируемого бюджетного дефицита, связанных с СВО. В ответ ему тогда справедливо указывали, что таким образом известный системный либерал попытался напугать сограждан якобы «ценой» операции. И если так, то приходится констатировать, что никаким другим подсчетам, кроме денежных, либералы так и не научились. А уж рассуждать в контексте национальных интересов — это вообще не про них. И про них никогда не было.

Надо понимать: чем больше в нашей информационной сфере ковида, чем активнее идет возврат к этому призраку «великой перезагрузки», осуществляемой «без России, против России и на ее обломках» (З. Бжезинский) — тем более этим создается негативный фон для СВО. Уже приходилось отмечать, что афоризм о «докторе Путине, за один день вылечившем планету от заразы», апеллирует именно к 24 февраля и резкой и жесткой смене информационной картинки. Очень быстро тогда все убедились, что ковид — не угроза, а симулякр, который, как воздушный шарик, просто изо всех сил надули.

Алексей Колчин ИА REGNUM Контроль температуры

Третье. Заткнуть ковидную тему, благо никакой угрозы, даже отдаленно приближенной к реальности, она не представляет и, будем честны перед собой, никогда не представляла бы, не заинтересуйся этой темой рокфеллеровско-ооновский Совет по народонаселению и Билл Гейтс в альянсе с «бигфармой», — значит, обеспечить военной операции на Украине режим информационного благоприятствования. Победа РУССКОГО МИРА на Украине — лучшая вакцина. Не только от во многом выдуманной «пандемии», но и от вполне реальной эпидемии национального предательства, еще с 90-х годов обуявшей определенные, причем влиятельные круги российской, так сказать, элиты.

И последнее. Неужели кто-то еще не понимает, что есть ложь, большая ложь и статистика? Ковид, по вынужденной оценке даже РПН, превратившийся в безопасный аналог безопасного ОРВИ, своей динамикой отражает отнюдь не реальную ситуацию в эпидемиологической сфере. А объемы тестирования, в которые, как было признано изначально, еще в 2020 году, заложена как минимум 30%-ная ошибка. Чем больше тестов — тем больше «зараженных», в основном бессимптомников. Так что логика здесь простая. Дадут команду — и взвинтят количество «спорных» тестов, а с ними — и «заболевших». И на этом «эпидемическом» фоне реализуют «стамбульский миротворческий» сценарий.

Повторим: речь идет об очень серьезных вещах, и накрутка эпидемического вопроса отражает весьма опасные тенденции, которые не имеют никакого отношения к заботе о здоровье народа.