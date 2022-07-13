Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается обновить свое руководство по учёту гендерной проблематики с целью объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами». Об этом 12 июля говорится в официальном заявлении организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-парад

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения раскритиковали намерение ВОЗ.

«Достали… Как бы ни называли, как бы ни крутили — будут только мужчины и женщины. И не определившиеся больные…» — отреагировала Tatiana E.

«Отличная новость! Пусть разлагаются дальше», — с сарказмом добавил Dazzle N.

«Эту контору пора в утиль списывать! Американская «забота о нас» через ВОЗ беспокоит точно так же, как американская «демократия» и «забота о мире», — пишет Ирина.

«Это что они там такого наделали, что у них третий пол появился? По всему миру их два… а у них — три…» — недоумевает Юлия.

«Пора уже в рамках БРИКС, ШОС и т.д. начинать создавать международные организации здорового человека, начиная со спортивных, где соревнования будут без допинга, медицинских справок и третьих полов…» — написал Ilja R.

«Хуже всего то, что они стараются распространить эту мерзость по всему миру», — добавил Игорь.

«Пол — это биологическое определение, а не политическое понятие, как гендерность. Все устои традиционные разрушают…» — написал Marat M.

«С ума сойти! И Бога не боятся», — отреагировала Toma.

«Всемирная Организация Захоронения», — комментирует новость «Мираж».

«Бежать надо из всех этих сатанинских структур: ВОЗ, ВТО, ЕСПЧ, ООН и прочая…» — призвал Игорь О.

Цитата из видео «Трансгендеры в большом спорте» Трансгендеры в большом спорте

«Пора делать свои международные организации», — отметил MikaelBox.

«Жду, когда эта безумная повестка сожрёт сама себя. Верю, что это обязательно произойдёт. И всех, кто повёлся на идиотскую моду, хайпанул и объявил себя гендерно-нейтральным боевым вертолётом (или как-то иначе…) ждёт бесславная старость», — добавил Ivan.

«Подмена традиционных ценностей уже давно не новость. И я так понимаю, что будут заставлять силой и всеми правдами и неправдами насаждать этот «пол» во все культуры, нации и народности. ЖУТЬ, конечно!» — написал один из участников обсуждения.

«Внимание вопрос: чьё же это здравоохранение?» — написала Elmira.

«Такая ВОЗ нам не нужна!» — отреагировала Лидия К.

«Каким образом они природу отменить хотят? Ведь даже лечение зависит от пола. То, что у шизофреников в голове, это нужно в клинике лечить», — прокомментировала Инна.

«Если ВОЗ в разгар эпидемии не способствовала распространению вакцины «Спутник V», ждала, а потом одобряла вакцины с побочками, то на этом можно всем забыть про эту организацию», — отметил Andrey.

«Реально ведь занимаются одним популизмом. Здоровье населения планеты ВОЗ мало волнует, а правильнее сказать, очень волнует, но в обратную сторону — уничтожить половину населения планеты как минимум», — добавил «ЛС».

«Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь… Пушкин А. С. гений, что тут скажешь?» — написала Natasha.

«Вот что различные эпидемии с Западом сделали. Потомки уже совсем свихнулись и понять не могут, кто они: он, она или, прости Господи, оно», — с сарказмом пишет «СВ».

«ВОЗ давно превратилась в оружие. Внедряют свою трансгендерную повестку. Под видом борьбы с коронавирусом нарушали суверенитет стран, диктуя им, как и когда устраивать локдауны. Как колоть и сколько раз. Назначали более 11 протоколов лечения, которые, как говорят многие доктора, не лечили, а калечили людей. Во всех странах, в местных министерствах есть люди, которые получаю деньги от ВОЗ. Да, государства туда скидываются, но конкретные проплаченные люди из этих государств продвигают и лоббируют интересы ВОЗ под предлогом гуманизма и заботы о здоровье! Это страшная сила, это монстры», — подытожила Светлана.