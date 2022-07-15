Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Известиям» поведал о своем прозрении по поводу истинного лица японских правящих кругов, которые, оказывается, никогда с Россией дружить не собирались и прикрывали свои намерения «маской доброжелательства». В этом член СФ, как следует из публикации, убедился лишь недавно, узнав о том, что министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции заявил, что Токио намерен побудить государства G20, которые в настоящее время занимают нейтральную позицию в отношении РФ, присоединиться к антироссийским санкциям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия и Япония

«Япония, наконец, сбросила все маски, которые носила последние 20 лет, доказывая, что заинтересована в мирном договоре с Россией, налаживании всех видов контактов — экономических, политических, культурных. В общем, показала свое истинное отношение к нашей стране, а оно крайне негативное и, по сути, идет в фарватере русофобской политики США . Да, это наш ближайший сосед, но сосед откровенно враждебный», — указал названный по-иностранному сенатором Джабаров.

По его словам, амбиции Токио и такое отношение к Москве говорят о том, что японцы не считают Россию дружественной страной, переводя РФ в категорию враждебных государств.

Но помилуйте, г-н Джабаров, неужели вы и впрямь думали все эти 20 лет, что ближайший военный союзник США — Япония — «дружественная России страна»? И что в Токио только сейчас «перевели РФ в категорию враждебных государств»? Тогда это означает, что вы читали только сервильные СМИ и смотрели телеканалы, которые, подстраиваясь под мнимую «дружбу Владимира и Синдзо», то бишь президента РФ В. Путина и премьер-министра Японии С. Абэ, рисовали нам идиллическую картину искреннего стремления Токио к бескорыстному добрососедству и сотрудничеству. А главный враг русских — дядя Сэм умилялся этой картиной.

О том, как японцы умеют для достижения своих целей обволакивать лестью и мнимым дружелюбием иностранцев, особенно не владеющих восточными тонкостями европейцев, знаю не понаслышке. А вот выезжающим в Японию на несколько дней российским парламентариям, похоже, казалось, что в Стране восходящего солнца им сердечно рады и все эти нескончаемые улыбки и поклоны от глубокого уважения высокопоставленных гостей.

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Влидимир Путин

И уже не хочется слышать о том, что как во времена СССР, так и ныне наша страна непонятна, а оттого враждебна большинству японцев. Происходит это не только от закрытости японского общества, но и в результате повседневной обработки местного населения мощнейшими СМИ в духе неприязни ко всему русскому и российскому. Прожив немало лет в этой стране, я очень редко видел в газетных сообщениях что-то позитивное о нашей стране. За шесть лет работы в Токио видел на местном телевидении лишь два советских фильма — «Каменный цветок» и «Вий», представленный как «фильм ужасов».

Для меня не удивительно, что на опросах японцы во времена Советского Союза называли мою страну «самой нелюбимой». Сейчас на первое место по неприязни переместилась КНДР, но и современную Россию японцы не жалуют — свыше 80 процентов заявляют об отсутствии дружественных чувств к русским.

Наши власти и сервильные СМИ сознательно закрывали глаза на то, что улыбки и щедрые посулы японские лидеры расточали в Москве и Владивостоке с одной и единственной целью — побудить российских руководителей пойти на уступки и отдать Японии Курильские острова. А когда стало ясно, что, говоря по-простому, острова не обломятся, тут японское нутро и вылезло наружу. Объектом нескрываемой ненависти и санкций стал и любящий Японию сам президент Путин и даже его дочери. И это еще не все. Скоро в Кремле убедятся еще нагляднее, какова она — коварная японская «дружба»…