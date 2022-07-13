Странам Европейского союза предстоит пережить самую суровую зиму за последние 60 лет из-за санкций, введённых против Российской Федерации. Об этом 13 июля заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор. По словам политика, Евросоюз оплатит антироссийские санкции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие указали на то, что в Европе сами виновны в проблемах, которые у нее возникнут этой зимой.

«Зима будет долгой», — с сарказмом отреагировал Berest.

«Попрыгаете — согреетесь…» — пишет Евгений.

«Не стоило им идти против России», — добавил Seller.

«Так старались же европейцы сделать эту зиму для себя самой проблематичной. Хозяин-барин, как говорится», — написала Антонина Л.

«Всем так радостно от этой новости. Только страдать будут обычные люди, которые не накладывали никаких санкций», — написала Анастасия.

«Так пусть люди спросят у своего правительства, почему они будут страдать? Европа санкции вводит под аплодисменты, вот и пусть пожинают плоды, нас они не жалеют…» — ответила Анастасии Мария.

«Мы в 90-х платили за «любовь» Европы и Америки. Сидели и без света, и без тепла, и без зарплат. Теперь пусть платят сами за ненависть к России», — написала Светлана.

«Ой, да любой каприз за ваши деньги! Хотите мёрзнуть и голодать — мы не против», — с сарказмом отреагировала Марина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мёрзнет

«Их там в ЕС всех лечить надо от русофобии и от тупости заодно», — добавил Евгений А.

«Надеемся, что генерал Мороз этой зимой не подведёт! Откроет второй фронт», — смеется Сергей П.

«Эта зима будет только предоплатой», — с сарказмом отметил Санёк.

«Для многих правителей Европы эта зима будет настолько суровая, что аж последняя… Придётся странам Европы выравниваться до уровня Украины…» — предположил один из участников обсуждения.

«Странно, что они (почти) все на своих постах после таких заявлений», — задумался Maxim.

«Русофобия должна быть не только непомерно дорогой, но и мучительной и даже смертельной!» — прокомментировал Дмитрий Ж.

«За русофобию это совсем мало. Это только начало», — пишет Людмила К.

«Эту зиму в ЕС смогут пережить не только лишь все, вернее, мало кто может это сделать. (великий мыслитель [мэр Киева Виталий] Кличко)», — пошутил Игорь Б.

«Не жалко ничуть», — отметил один из комментирующих.

«Отморожу себе нос назло врагам», — смеется Светлана С.

«Уверен в одном — зима будет! А вот будут ли Украина и Европа?..» — задался вопросом Пётр С.

«Не идите на поводу у США и Англии. Никто бы не лез на Украину, если бы там был нейтральный статус и нормальные соседские отношения», — отреагировал «Разбор полетов».

«Поздравляем! За что боролись, на то и напоролись», — с сарказмом написала Марина В.

«Назло Путину отморозим уши», — отреагировала Elena K.

«Как любят поучать нас европейцы — за всё нужно платить. Ну вот. Платите за свой психоз…» — пишет Aleksandr R.

«Так вроде санкции вводят против кого-то, а не против себя и за свой счёт. Или я что-то не понимаю?» — отметил Евгений Л.

«Дедушка Мороз заявку уже получил, готовьтесь», — с юмором подытожил Валерий Ш.