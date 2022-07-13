Петиция на сайте президента Украины, в которой предлагается заменить памятник российской императрице Екатерине II в Одессе на статую американского актёра Билла Херрингтона, снимавшегося в гей-порно, набрала 25 тысяч голосов и должна быть рассмотрена Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Да пусть ставят! Так унизить страну и город — это ещё уметь надо», — отреагировала Катя.

«Так своих же героев нэма (нет — М. Р.)!» — написала Ирина.

«Какой-то чебурашка выставил петицию, чтобы в Одессе так сделать. И такие же безмозглые чебурашки это подписали. Одесситы против сноса памятника Екатерине, вот рагулье (имеется в виду жители Западной Украины — М. Р.) и продвигает через петиции», — отметила Irina.

«Не будет такого в Одессе никогда! Даже не сомневайтесь», — пишет Сергей.

«Ну пусть провоцируют одесситов. Любому терпению приходит конец. Он будет страшен», — отреагировала Руся.

«Россия просто обязана освободить Одессу от всей этой нечисти!» — добавил Андрей С.

«Ежу понятно, что всё это затеяно для того, чтобы организовать еще одну точку конфликта в Одессе. Языкового вопроса оказалось маловато для возмущения народных масс и выявления неблагонадежных», — написал Mebius.

«А что этот артист сделал для Украины и Одессы? Какое он вообще имеет к ней отношение?» — недоумевает Людмила Р.

«Так пусть вместо Потемкинской лестницы американские горки сделают, — деградировать, так полностью», — с сарказмом отметила Лина.

«А может, нынешняя Одесса как раз такой памятник и заслуживает?..» — задумался Иван.

«Это просто какое-то коллективное помешательство. Интересно, там действительно все тронулись умом или всё-таки всего те 25 тысяч, что подписали эту «петицию»?» — не понимает Mura M.

«Это украинцы так хотят унизить Одессу? Или сами одесситы так низко пали?» — спросил один из участников обсуждения.

«Цель на поверхности — унизить одесситов и показать им их место в будущей европейской державе. Чтобы не вздумали даже вспоминать про их происхождение», — считает Andrey.

«Какая власть, такие и памятники», — смеется Константин В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Не факт, что петицию одесситы подписали. Там вся Украина», — подчеркнула Маруся.

«Сериал «Украина в поисках дна», — иронизирует Инна К.

«Куда у людей мозги делись? Или их и не было?» — не выдержала Светлана.

«С учётом полной деградации «культуры» на Украине петиция даже не удивительная. Сказки вместо истории, декультуризация и необразованность», — отметила Viktorya.

«Ну, собственно, те же 25 000, что и за однополые браки подписались», — написала Ekaterina.

«Их ценности», — смеется Сергей И.

«На майдане пара тысяч скакунов начала разрушение страны. Теперь 25 тысяч долбанутых уничтожают историю. В обоих случаях это даже не 1% населения… И даже не 0,1%», — прокомментировала Анна.

«А большинство несогласных будет молчать, как обычно…» — отреагировала Александра Л.

«Все эти петиции для отвлечения внимания украинцев от творящегося вокруг. Современный вариант зрелищ. Никто ничего рассматривать не собирается», — отреагировала Лариса И.

«Памятники Ленину уже досносились — возвращают подарки, вот и до царей-основателей добрались, к чему бы это?» — с сарказмом подытожил Артур В.

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