На протяжении последних десятилетий Саудовская Аравия, наравне с Израилем, оставалась одним из «ближайших друзей США». Вашингтон делает большую ставку на саудовцев и другие арабские монархии Персидского залива в своей региональной политике и активно накачивает их своим оружием.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Однако с годами отношения между США и арабскими державами претерпели существенные изменения. В Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах региона больше не считают себя «вассалами» США, и к тому есть серьёзные основания.

С началом в 2014 году войны в Йемене Штаты пообещали арабским союзникам любую поддержку для скорейшего завершения военных действий. На деле же, Вашингтон, успешно втянув в войну своих партнёров, подсадил их на иглу военной помощи. Вмешавшись в йеменский конфликт, арабские страны стали подвергаться ракетным обстрелам и атакам беспилотников. При этом поставленные из США системы ПВО, как правило, не помогают отразить нападение.

По другую сторону Персидского залива находится Иран, который резко осуждает войну в Йемене и, если потребуется, будет готов начать войну с богатыми, но слабыми соседями. Поэтому нестабильность в Йемене и в целом в регионе Персидского залива играет на руку США, которые продают «партнёрам» всё новые и новые партии оружия.

Всё это не вызывает в Эр-Рияде какого-либо энтузиазма. Масла в огонь подливают заявления администрации президента США Джо Байдена, которая нет-нет, а осудит саудовцев за «нарушение прав человека». В арабском мире хорошо понимают, до какой степени лицемерны эти заявления, когда они исходят из Белого Дома, и ищут новых партнёров.

The White House Джо Байден

Более того, Саудовская Аравия начала искать пути выхода из затянувшейся войны, которая не приносит ей ничего, кроме финансовых и имиджевых потерь. В мае 2022 года было объявлено перемирие, которое более или менее соблюдается всеми сторонами конфликта. Параллельно с этим саудовцы ведут активные переговоры с Ираном о нормализации отношений между странами. А такой расклад не устраивает Вашингтон: нет войны, нет продаж оружия, нет очага нестабильности. Непорядок.

Чтобы возвратить «союзников» в лоно западного мира, на турне по Ближнему Востоку решился лично президент США Джо Байден, который впервые в своей президентской карьере предпринимает столь длительное дипломатическое путешествие.

Предполагается, что в ходе поездки Байден встретится с лидерами 11 государств региона. Что же везёт американский президент Ближнему Востоку?

Во-первых, речь пойдёт о новых поставках американского оружия. По данным Reuters, этот вопрос уже обсуждается представителями США и Саудовской Аравии.

Во-вторых, США скорее всего будут настаивать на том, чтобы война в Йемене и конфронтация с Ираном продолжались. Для этой цели они могут предложить Саудовской Аравии и другим арабским странам наладить сотрудничество с Израилем путём установления дипломатических отношений и сотрудничества в военной сфере. Далеко не случайно, что накануне визита Байдена бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вдруг заявил о «выдающемся вкладе» саудовского принца Мохаммеда ибн Салмана в процесс арабо-израильского дипломатического урегулирования.

В-третьих, Вашингтон хочет, чтобы его партнёры увеличивали поставки нефти на мировой рынок и не вели переговоров с Россией и Китаем.

То есть фактически США хотят, чтобы арабские монархии вновь воевали, вновь покупали оружие и вновь увеличивали объёмы добычи нефти, чтобы покрыть военные расходы (а заодно бы отказывались от плодотворного сотрудничества с Москвой и Пекином).

konfrontasi.com Войска Саудовской Аравии перед вторжением в Йемен

Почему это может сработать? США всё ещё располагают очень мощным контингентом на Ближнем Востоке, который в любой момент может начать поиски демократии в той же Саудовской Аравии. И место нынешнего короля вполне может занять один из его многочисленных родственников, куда более лояльный к Вашингтону.

О том, что предложение США по Йемену будет принято, говорит тот факт, что Саудовская Аравия накануне визита Байдена несколько раз нарушила режим прекращения огня. Причём под удар попали исключительно гражданские объекты, которые не представляют никакой стратегической ценности.

Однако окончательно судить об успехе поездки Байдена можно будет по ходу переговоров между Эр-Риядом и Тегераном. Если мир между главными союзниками и главными соперниками Вашингтона на Ближнем Востоке вновь отложится, значит США удалось прогнуть саудовцев на новый виток конфронтации с Ираном.

Вполне возможно, что поездка Байдена ознаменует формирование на Ближнем Востоке нового военного антииранского блока, в который войдут Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Израиль. Однако крайне маловероятно, что это сколько-нибудь разрядит обстановку. Скорее ещё более усугубит противоречия местных сил, которые породят новые войны и обеспечат американский военно-промышленный комплекс заказами на годы вперёд.