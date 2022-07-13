После увольнения главы Счетной палаты России Алексея Кудрина из Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) по собственному желанию (с поста декана факультета свободных искусств) активно заговорили о его возможной отставке и с основной должности, а также о рассмотрении этого вопроса на внеочередном заседании Госдумы 15 июля 2022 года. Слухи тут же поспешили опровергнуть некие лица из окружения. Но, как говорится, дыма-то без огня не бывает. Звучали предположения, что возможен сценарий «по Чубайсу», а про увольнение из СПбГУ и вовсе поговаривают, что собственное желание у Кудрина появилось в свете некой предстоящей сделки, в которой будет участвовать проект его дочери — Полины Бондаревой. Анализируя бизнес семьи Кудрина, ИА REGNUM обнаружило ряд любопытных моментов. Например, многомиллионные транши в формате добровольных имущественных взносов и пожертвований, которые два года подряд от неких благодетелей получают две общественные организации, учрежденные Ириной Тинтяковой (Кудриной) — супругой Алексея Кудрина. Подробности — в материале.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Бизнес-партнёры дочери

Год назад Эрмитаж объявил о продаже с открытых аукционов цифровых прав на свои картины. В качестве посредника в многомиллионных сделках госмузея тогда называли компанию Полины Бондаревой (ООО «Мастерс»). Официально эти данные не опровергались.

А уже весной 2022 года некоторые телеграм-каналы со ссылкой на источники в правительстве Санкт-Петербурга сообщали о возможной продаже школы Masters. Не лишним будет напомнить, что одним из вице-губернаторов Санкт-Петербурга является Борис Михайлович Пиотровский — сын директора Эрмитажа. Но опять же официальных комментариев на этот счёт ни с одной стороны не было. Снова о школе «Мастерс», детище Бондаревой, заговорили в июле, после увольнения Кудрина из СПбГУ, связав это с неким контрактом

Полина Бондарева, если судить по данным из ЕГРЮЛ, на сегодня активно занимается бизнесом. Напомним коротко о нём. Подробно о бизнесе Бондаревой ИА REGNUM сообщало в материале Дочь Кудрина богатеет на сделках Эрмитажа?

Цитата из видео «Полина Бондарева: «Это дает уникальную возможность познакомить широкую аудиторию с художниками» пользователя Alexander Foundation Полина Бондарева

Итак, она на сегодня имеет статус индивидуального предпринимателя в образовательной сфере, 90% доли в ООО «Мастерс» (с ноября 2021 года владелец 10% — некая Алина Гасымова, руководитель московского ТСЖ «Новый свет» и владелец долей в компаниях, далеких от сферы образования) и 49% в ООО «Нево-центр». Владелец оставшейся доли в последнем — Рушан Насибулин, данные которого совпадают с данными известного продюсера (фильмы — «Под электрическими облаками», «Трудно быть Богом»).

В 2019 году СМИ Петербурга сообщали, что продюсер Насибулин стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве. Речь шла о хищении около 20 млн рублей, которые были выделены из федерального бюджета на некие научно-исследовательские работа при производстве непромокаемых тканей для изготовления одежды. Выделялись деньги ООО «Инмед», где Насибулин на тот момент был руководителем (ИНН экс-директора совпадают с ИНН бизнес-партнёра Бондаревой). Компания «Инмед» учреждена для научных исследований в 2010 году. Владельцами на сегодня являются Евгения Рушановна Кузнецова (ранее Насибулина) и ООО «Издательство Международные отношения» (бенефициар — Андрей Ковальков). Но интереснее у ООО «Инмед» те собственники, что были в 2016–2017 годах. Например, ООО «Стратегия», ликвидированное в 2018 году. Среди владельцев «Стратегии», по данным базы «Контур. Фокус», в 2014–2017 годах был Алексей Леонидович Кудрин (нынешний глава СП РФ).

Что касается Насибулина, то он также является совладельцем долей в ряде компаний сферы недвижимости, в том числе в ООО «Карамазов Отель», по адресу регистрации которого расположен четырёхзвездочный отель «Братья Карамазовы» («Карамазов Отель»).

Цитата из видео «Рушан Насибулин. Интервью в Эрарте» пользователя Эрарта Рушан Насибулин

Анализируя бизнес семьи Кудрина, ИА REGNUM обнаружило ряд любопытных моментов и в активах, к созданию которых приложила руку Ирина Тинтякова — супруга Кудрина.

Кто спонсирует проекты Кудриной?

В публикациях СМИ от января 2022 года Ирина Кудрина фигурирует как основатель фонда «Северная корона» и клуба «418». В ЕГРЮЛ основателем заявлена Ирина Тинтякова.

АНО «Интеллектуально-лекционный клуб «418» было учреждено в 2013 году совместно с Надеждой Оболенцевой. Клуб, судя по данным с сайта, занимается образовательными программами в Москве и Санкт-Петербурге, а также проводит некие мероприятия закрытого формата. На сайте позиционируется как интеллектуальный клуб. Для выступлений в нём приглашают известных деятелей культуры, политики, экономики, журналистов, сценаристов и так далее. Например, среди лекторов был и супруг соучредителя — Алексей Кудрин (рассказывал о перспективах экономики России, «Какие структурные реформы помогут обеспечить экономический рост?»). Отметился там и директор Эрмитажа Пиотровский, а также журналист Леонид Парфёнов, генетик Николай Янковский, адвокат Александр Добровинский и многие-многие другие.

Судя по фотографиям, Ирина Кудрина активно участвует в деятельности клуба, собирая на площадке достаточно видных деятелей. А для приёма подобных гостей нужны и финансы соответствующие.

Цитата из видео «Ирина Кудрина, Надежда Оболенцева и Марина Лошак. Онлайн-беседа» пользователя Клуб 418 Ирина Кудрина и Надежда Оболенцева

Упомянутый ранее благотворительный фонд «Северная корона» был создан в июне 2000 года. Ранее назывался некоммерческая организация Фонд социальных, благотворительных и культурных программ «Северная корона».

Из аудиторского заключения фонда за 2021 год следует, что он получил добровольные имущественные взносы и пожертвования в размере 12,719 млн рублей, в 2020 году — 32,945 млн рублей. Источники поступлений не раскрываются. В 2021 году расходы на содержание аппарата управления составили 4 млн рублей, в 2020 году — 2,9 млн рублей. Отмечено, что в фонде работают 11 человек, а основная его цель — обеспечение детей разными видами помощи, сам фонд активно сотрудничает с детскими домами. В качестве своей основной программы фонд заявил — «Маленьким гражданам России — достойную жизнь».

Известно также, что фонд в 2021–2022 годах арендовал помещение у фонда «Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара», выплатив почти 1 млн рублей арендных платежей. Примечательно: в состав попечительского совета фонда Гайдара входит и Алексей Кудрин.

И клуб, и фонд возглавляет Наталья Юнченкова. Ирина Игоревна Кудрина является президентом фонда «Северная корона».