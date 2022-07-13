Отмена моратория на исполнение смертных приговоров в Донецкой Народной Республике вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Рафаэль Санти. Фигура Правосудия (фрагмент). 1519

«Ну и правильно. Нефиг всяким подонкам воздух коптить. А как закончатся украинские подонки, можно будет и в Россию опыт передать, чтобы на территории нашей страны тоже все боялись террористические акты совершать, потому что террористов настигнет неминуемая смерть», — пишет Денис С.

Многие пользователи считают такое решение властей ДНР правильным и необходимым в условиях ведения боевых действий на территории республики с нацистским противником.

«Этого и следовало ожидать, вполне естественно для ситуации», — считает Андрей К.

Некоторые комментаторы не понимают, почему мораторий на смертную казнь в ДНР вообще возник.

«Наконец-то! Стоп, а в ДНР разве был мораторий на смертные приговоры?» — удивляется Николай Ю.

«Это что, отмена моратория, которого не было. Или как это понимать?» — задаётся вопросом Иван И.

Часть людей полагает, что мораторий лишь мешает усмирению неонацистского киевского режима.

«Это правильно. Одно не пойму: зачем его вводили? Слишком много там бандеровской нечисти, не подлежащей исправлению или лечению», — подметил Сергей П.

«А откуда вдруг этот мораторий возник вообще? ДНР воевала все эти восемь лет, убийства происходили каждый день. Кто там такой «гуманный» постарался, что теперь бандеровцы смерти не боятся?» — интересуется Николай К.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Ряд пользователей считает, что медлить больше нельзя — смертные приговоры на территории республики пора приводить в действие, иначе противник усомнится в том, что у руководства ДНР хватит духу воевать с нацизмом по-настоящему.

«Это решение запоздало. Когда уже начнут приводить в исполнение? Мы пока что ещё ни одного нациста не казнили!» — указывает Алексей Г.

«Казнить надо всех нацистских преступников и наёмников, причём показательно, на весь мир. А по следующим пленным уже начнут роптать главари европейские и американские. Будут понимать, что русские не шутят. Если снова кто-то будет подпадать под смертную казнь из их граждан, быстро побегут на разговор», — уверена Тамара С.

Отдельные комментаторы отмечают, что политические игры пора прекращать и всё-таки начать действовать сообразно чаяниям народа.

«Вопрос: почему отпустили петухов с «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя им грозила эта самая смертная казнь? И что по поводу наёмников? Месяц-то уже прошёл! Никто апелляцию не подал. Может, пора уже исполнить приговор суда, привести смертную казнь в исполнение?» — спрашивает Михаил Б.

«Все ждут справедливого наказания для нацистов. Хватить их жалеть. Они детей Донбасса не щадили. Цивилизация должна использовать инструмент очищения, иначе её раковая опухоль в итоге поглотит», — поделился своим мнением Михаил В.

Напомним, 12 июля пресс-служба Народного совета Донецкой Народной Республики сообщила в своём Telegram-канале о том, что на территории ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров.