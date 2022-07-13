«Яндекс», пытаясь усидеть сразу на двух стульях — с одной стороны, показать Западу, что он лоялен, а с другой, не утратить статуса системно значимой компании России — допускает промах за промахом. Похоже, IT-гигант в погоне за «длинным долларом» и попыткой выслужиться перед США и прочими «це европейцами» плюнул на главное — безопасность данных своих пользователей. В июне 2022 года стало известно ещё об одной (второй за полгода) утечке персональных данных сервиса «Яндекса», на этот раз образовательного. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Напомним, в 2020 году «Яндекс» с подачи Минкомсвязи России вошёл в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. То есть стал одним из тех, кто может претендовать на меры господдержки — субсидии, отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и госгарантии Российской Федерации по кредитам или облигационным займам, привлекаемым на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития. При этом сам «Яндекс» имеет разветвлённую структуру, корнями уходящую в офшоры, в основном расположенные в Нидерландах.

В первой половине февраля 2022 года компания Yandex N. V. в своём отчете спрогнозировала выручку по итогам 2022 года в районе 490−500 млрд рублей против порядка 350 млрд рублей годом ранее. Но уже в начале марта амбициозный прогноз перестал соотноситься с реальностью: журнал Forbes сообщил, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером, так как его состояние за три месяца сократилось на $2 млрд, составив $580 млн. А тут ещё IT-группу спешно покинули два иностранных топ-менеджера — члена совета директоров, а Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торговлю ценными бумагами ряда компаний с существенными операциями в России, включая «Яндекс», и последнему в итоге пришлось предупреждать о рисках досрочного погашения бондов на $1,25 млрд по требованию. Мол, если вдруг, то возникнут сложности.

И вот тут начинается самое интересное: будучи как бы российской компанией (мы же помним, что он фигурант реестра системообразующих), «Яндекс» начинает демонстрировать странное поведение, странное для граждан России. То онлайн-сервис «Яндекс. Карты» перестает отображать границы между Россией и Украиной, то выдаёт украинский контент при поиске благотворительных акций в России, то «Яндекс. Такси» не даёт водителям украшать машины георгиевской лентой, то «Яндекс» наказывает СМИ России за критику Украины, а то и не признает независимость ДНР и ЛНР на своих картах, попутно пытаясь «отменить» главу Чечни Рамзана Кадырова и цензурируя министра иностранных дел России. Что это, если не попытка показать антироссийски настроенному Евросоюзу и Штатам свою лояльность?

В ту же копилку и слухи о возможной релокации сотрудников из Москвы в Израиль, хотя сама компания эту информацию не подтвердила. Но, как говорится, дыма без огня не бывает.

Усидеть на двух стульях. Офшорная прописка «Яндексу» не помогла?

(сс) Vladimir Isaev Аркадий Волож

Впрочем, всё это, в том числе и планируемый уход с поста гендиректора группы компаний «Яндекса», не помогли Воложу. В июне 2022 года бенефициара группы включили в шестой пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом. Персональные санкции в отношении олигарха не распространяются ни на Yandex N. V., ни на ее дочерние компании. То есть искажённое проявление «лояльности» Западу продолжится, чтобы как бы чего не вышло?

Но, пожалуй, самой большой ложкой дёгтя во всей истории с «Яндексом» стало некоторое наплевательское отношение к пользователям контента, а, между прочим, и они приносят тому же Воложу доход, позволяющий покупать паспорта Мальты для всей семьи.

Утечки из «Яндекса»

Крупная утечка персональных данных пользователей сервиса «Яндекс. Еда», которая произошла весной 2022 года, обернулась для компании многочисленными исками. Граждан не устроило, что вместе с заказом пиццы, сами того не ведая, они передали третьим лицам свои данные. Заседания по некоторым делам только назначены и еще не состоялись. По открытым данным, насчитываются десятки исков, в том числе коллективных. Некоторые заявления о взыскании компенсации морального вреда вернули заявителям, указав на нарушения, в частности к ним не были приложены расчеты взыскиваемых денежных сумм.

Читайте также: Актив олигарха Воложа снова оскандалился. Так российский ли «Яндекс»?

Казалось бы, эта история должна была чему-то научить IT-гиганта с многотысячным штатом сотрудников. Но, похоже, что нет, не научила.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс. Еда»

В июне 2022 года «Яндекс» сообщил ряду изданий, в том числе Forbes, что проводит внутреннее расследование в связи с публикацией в интернете данных пользователей сервиса «Практикум». Первыми сведения об утечке появились в телеграм-канале «Утечка информации», который указал, что источник, ранее «сливший» базы данных образовательного портала «GeekBrains», «Школы управления Сколково», выложил в свободный доступ часть базы пользователей «Яндекс. Практикум» — сервиса онлайн-образования в сфере IT. В доступном фрагменте базы данных ровно 300 тыс. строк, содержащих имя/фамилию, имя пользователя, адрес электронной почты (299 908 уникальных адресов), телефоны (246 424 уникальных номера) и Яндекс ID.

31 мая 2022 года на той же площадке сообщалось о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов доставки «Яндекс. Еда» и «Delivery Club». В файле с данными курьеров сервиса «Яндекс. Еда» 700 022 строки, включая ФИО и телефон.

Что такое сервис «Практикум», он же «Яндекс. Практикум»? Это платформа, на которой происходит обучение по разным IT-направлениям. Образовательные услуги оказываются АНО ДПО «ШАД» — школой анализа данных, основанной «Яндексом». Соответствующая лицензия ей выдана в марте 2015 года.

До сих пор возглавляет «ШАД» сбежавшая в Израиль Елена Бунина, которая с «громким хлопком двери» покинула Россию и пост директора ООО «Яндекс». Её кресло в последнем занял Артём Савиновский, который ранее возглавлял компании из дивизиона этой же группы.

Читайте также: «Яндекс» провалил свою кадровую политику?

Пресс-служба правительства Калужской области Елена Бунина

По данным ФНС, выручка АНО ДПО «ШАД» за 2021 год — 1,187 млрд рублей, но при этом компания указала чистый убыток — 228 млн рублей. АНО ранее также было оштрафовано за нарушение лицензионных требований и закона об образовании. Например, в 2019 году департамент образования и науки города Москвы выявил сразу 15 нарушений, в том числе у школы отсутствовали документы, подтверждающие соответствие образования директора образовательной организации Буниной Е. И. (наличие дополнительного профессионального образования в области государственного муниципального управления или менеджмента и экономики), отсутствовал локальный нормативный акт, регламентирующий порядок формирования аттестационной комиссии в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым должностям, отсутствовал локальный нормативный акт, регламентирующий порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения и так далее.

Всё говорит о том, что в «Яндексе» ставка сделана на зарабатывание. А как же интересы пользователей?

Что там ещё у «Яндекса»?

Тем временем, как стало известно из официальных сообщений компании, «Яндекс» договорился с зарубежными акционерами — держателями конвертируемых облигаций по поводу выкупа 93,2% ценных бумаг. Дедлайн переговоров по выкупу был до 30 июня.

Также 22 июня «Яндекс» сообщил, что годовое общее собрание акционеров в 2022 году состоится позднее, чтобы предоставить достаточно времени для завершения аудита обязательной голландской отчётности компании за 2021 год, подготовленной по МСФО, «в свете продолжающихся беспрецедентных геополитических обстоятельств».