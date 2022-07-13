Сообщение военно-гражданской администрации Запорожской области (ВГА) о том, что украинские военные использовали беспилотник для удара по жилому району Энергодара, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«Хорошо, хоть не по атомной станции попали, а то было бы всем очень и очень плохо, вплоть до Киева», — считает Hammer Z.

Многие пользователи ничуть не удивились, что украинские боевики продолжают применять свою подлую тактику, заключающуюся в убийстве простых и беззащитных мирных граждан.

«Украинские войска бьют прямо по жилым домам? Ничего удивительно, всё как всегда», — отмечает Валерий Х.

Некоторые комментаторы стали сомневаться, что на подконтрольной Киеву территории ещё остались граждане, которые не заражены нацистской идеологией.

«И как простые украинцы, к примеру, в Киеве относятся к тому, что их же правительство сбрасывает бомбы на жилые дома их же сограждан в Энергодаре? Это разве не повод понять, что страной руководят нацисты и террористы? Или вы и сами уже стали нацистами и террористами?» — интересуется Татьяна П.

Часть людей не понимает, какой прок Киеву убивать мирное население Запорожской области. Другие же уверены, что всё это делается от безысходности, в которую попал киевский неонацистский режим.

«Я до сих пор не могу понять, какой смысл бомбить города с невинным гражданским населением? В жилых домах живут мирные граждане, там нет военных частей!» — пишет Иван Я.

«Укры просто бесятся от того что российская армия нагибает их на всех фронтах», — считает Олег С.

Министерство обороны России Российская армия на освобожденных территориях

Ряд пользователей указывает на то, что оставлять эти военные преступления просто так нельзя, необходимо спасти мирных граждан освобождённых от нацистов территорий от этих бесконечных бомбёжек.

«Практически вся Запорожская область сейчас страдает от нацистских обстрелов. Это какой-то кошмарный сон. Надеюсь, российские войска найдут управу на ублюдков», — написал Мирослав Г.

«Зеленский и его бандитская шайка должны ответить за все преступления, которые они совершили, потому что такое нельзя оставлять безнаказанным!» — поделилась своим мнением Елена З.

Отдельные комментаторы считают, что российское командование излишне фамильярничает с киевским режимом, возлагая надежду на его сознательность и человечность, которых у нацистов никогда не было.

«Ну, наверное, ещё чуть-чуть надо потерпеть, ведь так? Запорожцев обязательно защитят, но потом. Пока что придётся потерпеть», — пишет Артём Г.

«Россия делает всё возможное, чтобы предотвратить провокации со стороны вэсэушников, ПВО работает на пределе возможностей. Вот только никто в военном деле, видимо, не рассчитывал, что украинские нацисты будут обстреливать своих же собственных граждан!» — указывает Прокоп Ф.

«Ударьте вы уже, наконец, по центру принятия решений! По Киеву! Сколько можно уже терпеть?! Наши люди гибнут каждый день!» — ужасается Alex A.

Напомним, 12 июля пресс-служба военно-гражданской администрации Запорожской области сообщила РИА Новости о том, что украинские военные использовали беспилотник для удара по жилому району Энергодара.