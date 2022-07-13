Заявление турецкого министра обороны Хулуси Акара о том, что 13 июля 2022 года в Стамбуле состоится обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и Организации Объединённых Наций (ООН), стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна с Украины

«Ага! Кушать захотели!» — написала Наталия С.

Многие пользователи были неприятно удивлены тем, что российская делегация готова сесть за один стол с представителями киевского неонацистского режима.

«Неужели Россия будет вести переговоры с нацистским руководством Украины? Да не верю я в это. Не должно быть такой встречи», — убеждён Олег С.

«Никаких переговоров с Украиной! Пока не прекратятся обстрелы от украинских нацистов, ООН придётся самостоятельно решать свои вопросы с Киевом», — пишет Алексей Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что решать вопрос по вывозу зерна с территории Украины можно и без представителей киевского режима.

«Только вот Киев там явно лишним будет, и без Зеленского можно было бы прийти к решению вопроса», — указывает Прокоп Ф.

Часть людей уверена, что украинская делегацию вновь превратит обсуждение столь серьёзного вопроса в откровенный балаган.

«Знаем мы уже, чем такие переговоры на деле оборачиваются. Киев опять будет верещать и обвинять Россию во всех смертных грехах, как это обычно и бывает. Ни к какому конструктивному диалогу стороны не придут, это уже очевидно должно быть всем», — считает Ева М.

«Никаких результатов переговоров не будет. Встретятся и разойдутся. Пока Украина не сделает первый шаг, Россия свою позицию не поменяет!» — уверена Татьяна К.

«Как же в ООН заинтересованы в том, чтобы украсть с Украины всё оставшееся зерно!» — поражается Татьяна П.

Александр Погожев ИА REGNUM Помол зерна

Ряд пользователей указывает на то, что переговоры по вопросу зерна не должны касаться России, потому что наша страна никоим образом вывозу не мешает.

«Я просто не понимаю: в чем проблема? Киев мог бы уже давно своё зерно молча отправить куда надо, никто ему ничего не запрещает. Россия ведь даже жест доброй воли сделала, остров оставила, чтобы корабли с зерном пройти могли, не опасаясь обстрелов», — напомнила Алёна А.

«Отбирайте у киевских террористов это зерно и сами поставляйте куда надо. Украинское правительство его точно до людей не довезёт, деньги соберёт, а потом «случайно» баржи утопит», — предупреждает Лаврентий Я.

Нашлись и те, кто считают, что дело совсем не в зерне. Граждане подозревают противников России в том, что они намерены организовать завоз вооружения на Украину, делая вид, что осуществляют транспортировку зерновых.

«Это только предлог. На мой взгляд, то зерно, которое продавала Украина раньше, в мировом соотношении мало что решало. А предлог этот для того, чтобы баржами, которые якобы плывут за зерном, завозить оружие на Украину. Вот и всё», — предположил Иван Г.

Напомним, 12 июля турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил РИА Новости о том, что 13 июля 2022 года в Стамбуле состоится обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и Организации Объединённых Наций.