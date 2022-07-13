«Киев там лишний» — Сети о четырёхсторонней встрече по вывозу зерна
Заявление турецкого министра обороны Хулуси Акара о том, что 13 июля 2022 года в Стамбуле состоится обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и Организации Объединённых Наций (ООН), стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».
«Ага! Кушать захотели!» — написала Наталия С.
Многие пользователи были неприятно удивлены тем, что российская делегация готова сесть за один стол с представителями киевского неонацистского режима.
«Неужели Россия будет вести переговоры с нацистским руководством Украины? Да не верю я в это. Не должно быть такой встречи», — убеждён Олег С.
«Никаких переговоров с Украиной! Пока не прекратятся обстрелы от украинских нацистов, ООН придётся самостоятельно решать свои вопросы с Киевом», — пишет Алексей Д.
Некоторые комментаторы отмечают, что решать вопрос по вывозу зерна с территории Украины можно и без представителей киевского режима.
«Только вот Киев там явно лишним будет, и без Зеленского можно было бы прийти к решению вопроса», — указывает Прокоп Ф.
Часть людей уверена, что украинская делегацию вновь превратит обсуждение столь серьёзного вопроса в откровенный балаган.
«Знаем мы уже, чем такие переговоры на деле оборачиваются. Киев опять будет верещать и обвинять Россию во всех смертных грехах, как это обычно и бывает. Ни к какому конструктивному диалогу стороны не придут, это уже очевидно должно быть всем», — считает Ева М.
«Никаких результатов переговоров не будет. Встретятся и разойдутся. Пока Украина не сделает первый шаг, Россия свою позицию не поменяет!» — уверена Татьяна К.
«Как же в ООН заинтересованы в том, чтобы украсть с Украины всё оставшееся зерно!» — поражается Татьяна П.
Ряд пользователей указывает на то, что переговоры по вопросу зерна не должны касаться России, потому что наша страна никоим образом вывозу не мешает.
«Я просто не понимаю: в чем проблема? Киев мог бы уже давно своё зерно молча отправить куда надо, никто ему ничего не запрещает. Россия ведь даже жест доброй воли сделала, остров оставила, чтобы корабли с зерном пройти могли, не опасаясь обстрелов», — напомнила Алёна А.
«Отбирайте у киевских террористов это зерно и сами поставляйте куда надо. Украинское правительство его точно до людей не довезёт, деньги соберёт, а потом «случайно» баржи утопит», — предупреждает Лаврентий Я.
Нашлись и те, кто считают, что дело совсем не в зерне. Граждане подозревают противников России в том, что они намерены организовать завоз вооружения на Украину, делая вид, что осуществляют транспортировку зерновых.
«Это только предлог. На мой взгляд, то зерно, которое продавала Украина раньше, в мировом соотношении мало что решало. А предлог этот для того, чтобы баржами, которые якобы плывут за зерном, завозить оружие на Украину. Вот и всё», — предположил Иван Г.
Напомним, 12 июля турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил РИА Новости о том, что 13 июля 2022 года в Стамбуле состоится обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и Организации Объединённых Наций.