Вооруженные силы Украины (ВСУ) продали одну из американских установок реактивной системы залпового огня России. Цена вопроса составила 800 тысяч долларов. Схема продажи была предельна проста. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Эту информацию можно было бы смело отнести в разряд фейков, если бы не целый ряд нюансов. Во-первых, «Рыбарь» считается одним из самых продвинутых ресурсов, которые занимаются освещением спецоперации. Не случайно на его исследования, эксклюзивную информацию и кадры, полученные с передовой, часто ссылаются не только крупнейшие российские и иностранные СМИ, но даже аналитические центры, работающие на ведущие страны мира, свои отчеты зачастую строят на основании материалов, опубликованных в этом ТГ-канале.

Во-вторых, публикуемые «Рыбарем» эксклюзивы и «сливы» крайне редко оказывались недостоверными и в каждом таком случае администраторы канала признавали свои оплошности. И наконец, в-третьих, именно этот телеграм-канал одним из первых опубликовал информацию о том, что Россия заполучила две французские самоходные артиллерийские установки CAESAR. Позже эту информацию подтвердили как французские, так и другие зарубежные СМИ, указав что технику уже изучают российские специалисты. Примечательно, что после этого Париж резко уменьшил военную помощь Украине, ну или как минимум перестал публично заявлять о масштабных поставках. Все эти факты указывают на то, что предоставленная информация с большой долей вероятности может оказаться правдивой.

«Тут нам птички напели, что состоялась сделка по продаже РСЗО HIMARS российской стороне. Цена вопроса составила 880 тысяч долларов. Дополнительно решается вопрос о передаче боекомплекта за 330 тысяч долларов. Способ передачи выбран крайне забавный: оставить пусковую установку в сарае в серой зоне, чтобы на неё «случайно» наткнулись российские военнослужащие при зачистке. Украинские «кладмены» определённо нашли применение своим навыкам на линии боевого соприкосновения. Ждём в ближайшие пару недель публичный факт подтверждения находки», — сообщил своим подписчикам «Рыбарь».

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

Другие сообщества не оставили это сообщение без внимания и даже выразили слова благодарности в адрес украинской коррупции, как, например, это сделал телеграм-канал «Выпускайте Z Кракена!».

«У коллег вышел интересный инсайд о судьбе одного американского HIMARS, который был успешно приобретён нами благодаря продажности украинских вояк. Распиаренные в последнее время РСЗО будут «случайно» найдены при зачистке. Как видим, Россия в последнее время вообще неплохо разжилась дорогой западной техникой. То французские САУ Caesar, то теперь «химмерсы». Благослови, Господи, украинскую коррупцию!» — написал автор поста.

Как отметил телеграм-канал «Полковник Ходарёнок», если информация о покупке HIMARS подтвердится, то это станет, вероятно, самым высокотехнологичным и ценным трофеем из множества других образцов западной военной техники, которые достались России за время спецоперации.

«Если это не фейк и сделка уже имела место или состоится в будущем, то мне даже интересно посмотреть, что на это скажут Арестович, Зеленский, Байден и другие. HIMARS — это вам не какой-нибудь «Цезарь», который наши недавно выкупили за бесценок. Стоимость пуска полного пакета ракет — 1 млн долларов. Пусковая — ещё 5 млн. А нам достаётся со скидкой. Выгодный бизнес, однако. Осталось разобрать и привезти в Кубинку, чтоб поставить рядом с другими трофеями, добытыми на Украине», — написал ТГ-канал.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

Есть среди телеграм-каналов и такие, которые более скептически отнеслись к опубликованной информации. Среди них можно указать Сolonelcassad, который призвал своих подписчиков не радоваться ценному приобретению, пока не будут опубликованы фото- или видеодоказательства.

«Рыбарь» пишет, что одна из установок РСЗО HIMARS была продана на Украине за 880 тыс. долларов. Ранее по схожей схеме сообщалось о покупке у ВСУ двух САУ «Цезарь», что косвенно подтверждал официальный телеграм «Уралвагонзавода» (первоначально информация пошла гулять из французских соцсетей). Тем не менее пока что «Цезари» или тот же HIMARS на фото/видео под российским контролем не появлялись. Так что, действительно, подождем фактического подтверждения информации о продаже», — написал автор поста.

По его мнению, при оценке этой информации стоит учитывать то обстоятельство, что люди, которые потенциально причастны к подобной торговле оружием, будут вынуждены после продажи покинуть территорию Украины, так как если факты подтвердятся, то «продавцы» станут логичным предметом охоты для СБУ и их американских хозяев, которые заинтересованы в том, чтобы хотя бы самые дорогие виды вооружений не уходили налево, тем более в руки к России.