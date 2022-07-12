ВСУ продали России HIMARS за 800 тыс. долларов — ТГ-канал «Рыбарь»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продали одну из американских установок реактивной системы залпового огня России. Цена вопроса составила 800 тысяч долларов. Схема продажи была предельна проста. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Эту информацию можно было бы смело отнести в разряд фейков, если бы не целый ряд нюансов. Во-первых, «Рыбарь» считается одним из самых продвинутых ресурсов, которые занимаются освещением спецоперации. Не случайно на его исследования, эксклюзивную информацию и кадры, полученные с передовой, часто ссылаются не только крупнейшие российские и иностранные СМИ, но даже аналитические центры, работающие на ведущие страны мира, свои отчеты зачастую строят на основании материалов, опубликованных в этом ТГ-канале.
Во-вторых, публикуемые «Рыбарем» эксклюзивы и «сливы» крайне редко оказывались недостоверными и в каждом таком случае администраторы канала признавали свои оплошности. И наконец, в-третьих, именно этот телеграм-канал одним из первых опубликовал информацию о том, что Россия заполучила две французские самоходные артиллерийские установки CAESAR. Позже эту информацию подтвердили как французские, так и другие зарубежные СМИ, указав что технику уже изучают российские специалисты. Примечательно, что после этого Париж резко уменьшил военную помощь Украине, ну или как минимум перестал публично заявлять о масштабных поставках. Все эти факты указывают на то, что предоставленная информация с большой долей вероятности может оказаться правдивой.
«Тут нам птички напели, что состоялась сделка по продаже РСЗО HIMARS российской стороне. Цена вопроса составила 880 тысяч долларов. Дополнительно решается вопрос о передаче боекомплекта за 330 тысяч долларов. Способ передачи выбран крайне забавный: оставить пусковую установку в сарае в серой зоне, чтобы на неё «случайно» наткнулись российские военнослужащие при зачистке. Украинские «кладмены» определённо нашли применение своим навыкам на линии боевого соприкосновения. Ждём в ближайшие пару недель публичный факт подтверждения находки», — сообщил своим подписчикам «Рыбарь».
Другие сообщества не оставили это сообщение без внимания и даже выразили слова благодарности в адрес украинской коррупции, как, например, это сделал телеграм-канал «Выпускайте Z Кракена!».
«У коллег вышел интересный инсайд о судьбе одного американского HIMARS, который был успешно приобретён нами благодаря продажности украинских вояк. Распиаренные в последнее время РСЗО будут «случайно» найдены при зачистке. Как видим, Россия в последнее время вообще неплохо разжилась дорогой западной техникой. То французские САУ Caesar, то теперь «химмерсы». Благослови, Господи, украинскую коррупцию!» — написал автор поста.
Как отметил телеграм-канал «Полковник Ходарёнок», если информация о покупке HIMARS подтвердится, то это станет, вероятно, самым высокотехнологичным и ценным трофеем из множества других образцов западной военной техники, которые достались России за время спецоперации.
«Если это не фейк и сделка уже имела место или состоится в будущем, то мне даже интересно посмотреть, что на это скажут Арестович, Зеленский, Байден и другие. HIMARS — это вам не какой-нибудь «Цезарь», который наши недавно выкупили за бесценок. Стоимость пуска полного пакета ракет — 1 млн долларов. Пусковая — ещё 5 млн. А нам достаётся со скидкой. Выгодный бизнес, однако. Осталось разобрать и привезти в Кубинку, чтоб поставить рядом с другими трофеями, добытыми на Украине», — написал ТГ-канал.
Есть среди телеграм-каналов и такие, которые более скептически отнеслись к опубликованной информации. Среди них можно указать Сolonelcassad, который призвал своих подписчиков не радоваться ценному приобретению, пока не будут опубликованы фото- или видеодоказательства.
«Рыбарь» пишет, что одна из установок РСЗО HIMARS была продана на Украине за 880 тыс. долларов. Ранее по схожей схеме сообщалось о покупке у ВСУ двух САУ «Цезарь», что косвенно подтверждал официальный телеграм «Уралвагонзавода» (первоначально информация пошла гулять из французских соцсетей). Тем не менее пока что «Цезари» или тот же HIMARS на фото/видео под российским контролем не появлялись. Так что, действительно, подождем фактического подтверждения информации о продаже», — написал автор поста.
По его мнению, при оценке этой информации стоит учитывать то обстоятельство, что люди, которые потенциально причастны к подобной торговле оружием, будут вынуждены после продажи покинуть территорию Украины, так как если факты подтвердятся, то «продавцы» станут логичным предметом охоты для СБУ и их американских хозяев, которые заинтересованы в том, чтобы хотя бы самые дорогие виды вооружений не уходили налево, тем более в руки к России.