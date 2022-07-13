Данные торгов на Московской бирже, согласно которым курс евро на международном рынке впервые достиг паритета с долларом, чего не происходило практически двадцать лет, вызвали бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Ждём, когда евро будет дешевле украинского фантика», — пишет Николай Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой курс европейской валюты является тревожным звоночком для всего Евросоюза.

«Евросоюз разваливается на глазах. Это очень заметно, особенно если учитывать экономическую ситуацию», — отметил Антон В.

Некоторые комментаторы отмечают, что те проблемы, с которыми столкнулся Европейский союз на данный момент, являются лишь малой долей того, что их ждёт уже ближайшей зимой.

«И ведь это только начало! Такими темпами Евросоюз пойдет на дно уже ближайшей зимой!» — предрекает Наталия Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мёрзнет

Часть людей уверена, что причиной такой неприятной картины является унизительное положение, в котором оказался Евросоюз по отношению к своему теперь уже хозяину — Соединённым Штатам Америки.

«Досанкционировались Табаки! Своему сюзерену так усердно лизали пятую точку эти вассалы, что угрохали свою же экономику и валюту напрочь! И это ещё не зима!» — напоминает Кирилл С.

«И даже сейчас до Европы не доходит, что с помощью антироссийских санкций США уничтожают европейскую экономику. Неужели нет ни одного лидера в ЕС, что прямо заявил бы об этом и прекратил бы бессмысленное давление на Россию?» — задаётся вопросом Татьяна П.

Ряд пользователей указывает на то, что можно, конечно, переживать за ситуацию с европейской валютой, но не стоит отказывать себе в радости наблюдать, как убедительно укрепляет своё положение российский рубль.

«Тем временем рубль снова укрепляется. А они точно ввели санкции против России, а не против себя?» — спрашивает Маруся В.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Валюты сейчас в страну приходит значительно больше, чем уходит, потому что, несмотря на перевод оплаты за газ в рубли, экспорт газа и нефти продолжает расти, а импорт из-за санкций малоактивен. Укреплению позиций нашей валюты также способствует то, что Евросоюз всё никак не может согласовать нефтяное эмбарго. В общем, сейчас желающих хранить свои накопления в рублях станет значительно больше, а вот евро ждут тяжёлые времена», — указывает Станислав Л.

Нашлись и те, кто считают выгодным для США шаткое положение Евросоюза, но всё-таки отдельные граждане предрекают и обрушение американской валюты.

«Думаю, доллар полностью устраивает такая обстановка. Денежки из Европы постепенно перетекают на Северо-Американский континент», — считает Володя П.

«Ну, вот всё, задача-минимум — выполнена. Основной конкурент США на рынке расчётных международных и резервных валют повержен», — поделился своим мнением Алексей М.

«Скоро вообще не только евро, но и доллар накроется медным тазом. Западная экономика очень сильно связана между США и Евросоюзом. Рухнет одно — оно потянет за собой и другого», — подметил Даниф И.

Напомним, 12 июля стали известны данные торгов на Московской бирже, согласно которым впервые курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом, чего не происходило практически двадцать лет.