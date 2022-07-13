Голословное заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Иран якобы готовится передать Российской Федерации беспилотные летательные аппараты, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США, Иран и Россия

«И показал пробирку с этими самыми беспилотниками», — шутит Ольга О.

Многие пользователи пришли к выводу, что информация выглядит забавной, потому что Россия по какой-то причине якобы намеревается получить беспилотники от Ирана, который сам долгое время находится под американскими санкциями.

«Так очевидно же, что это вброс со стороны американцев. Откуда они эти новости берут? Это выглядит просто как выдумка на ровном месте, без каких-либо доказательств. Но даже если представить, что это правда, то нам даже лучше. Лишними беспилотники не будут, а США пусть боятся того, что мы можем отблагодарить Иран и в ответ помочь им стать еще более ярким игроком и соперником на геополитической карте. Чего, кстати, ой как Байден не хочет и боится», — отметил Дино Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что американское руководство так завралось, что уже любое заявление его представителей воспринимается с недоверием.

«Совсем перестало интересовать, что они там в очередной раз «утверждают». Всё ложь», — считает Наталья П.

Часть людей считает, что Белый дом лезет не в своё дело, утверждая что-либо об Иране или России, не имея при этом даже каких-либо доказательств.

«Белый дом куда лезет постоянно? Им-то какая разница, что, кто и когда должен передать России?» — интересуется Арсений З.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

«США уже во всех смертных грехах обвиняют Иран. Да какая вам разница, что там Иран делает? Это наши с ним взаимоотношения! Оставьте вы уже нас в покое!» — призывает Лев М.

Ряд пользователей указывает на то, что Белый дом в очередной раз показал, что он придерживается принципа двойных стандартов.

«Даже если иранцы передадут беспилотники России, то что? Вы же передаете оружие Украине. Опять двойные стандарты? Опять вам можно, а нам нет? Лицемеры чёртовы», — написала Гузель Ф.

«Смотрите, как озаботились! А то, что Америка шлёт тоннами всё, что залежалось на военных складах, на Украину — это их не беспокоит? Тут же на тебе — встрепенулись! Не ваше собачье дело!» — указывает Валентина К.

Нашлись и те, кто решили немного припугнуть американцев, которые даже не подозревают, видимо, к чему могут привести бесконечные «наезды» как на Российскую Федерацию, так и на Иран.

«А если Россия на эту добрую волю Ирана передаст Тегерану ядерное оружие? Вот будет прикол! И будем мы дружно жить с Ираном. Только ни Иран, ни Россия этого не подтверждали. Похоже всё это на провокацию со стороны США. У них как раз Байден едет договариваться по поводу нефти с Саудовской Аравией. Надо же как-то огоньку на Ближнем Востоке поддать», — подметила Алина А.

Джо Байден

Напомним, 12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге о том, что Иран якобы готовится передать Российской Федерации беспилотные летательные аппараты, но не стал при этом раскрывать, откуда у него оказалась такая информация, и не смог никак её подтвердить за неимением доказательств.