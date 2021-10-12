«У правительства фетиш на вакцины» — Белый дом США обсуждает новые бустеры
Новость о том, что Белый дом обсуждает вопрос распространения очередной дополнительной прививки от коронавируса, вызвала негодование американских интернет-пользователей, разочаровавшихся в вакцинации.
Администрация президента США Джо Байдена планирует распространить новые вакцины среди взрослого населения моложе 50 лет, чтобы противостоять последним штаммам коронавируса.
«Слава богу, что эти уколы так высокоэффективны!» — иронизирует @HeidiGann91.
«Еще один бустерный укол? Это уже десятый по счету?» — задает риторический вопрос @BigFactzs.
«Я не буду делать еще одну. Заражался дважды. Хватит с меня прививок», — делится @skooterpooter.
«Начинает казаться, что у правительства фетиш на вакцины», — шутит @StoryofJobella.
«Вакцинированных и невакцинированных объединяет то, что ни те, ни другие никогда не будут «полностью привиты», — замечает @CDaCosta05.
«Некоторые из нас сделали вторую ревакцинацию всего несколько месяцев назад», — отмечает @Prosperodream.
«Я жалею, что принял первые две дозы вакцины», — вспоминает @xwufoityx1.
«Давно пора перестать делать вид, что все подвержены одинаковому риску развития тяжелой формы ковида и что все мы получаем пользу от вакцин против ковида», — размышляет @Shannon_10Ten.
«В прошлый раз, когда всех вакцинировали, люди всё равно получали Covid!!! Люди всё еще получают Covid сейчас, в середине лета! Да! Если им сделают еще одну прививку, разве не может быть, что будет еще один всплеск ковида? Кажется, чем больше уколов, тем больше они разрушают вашу иммунную систему», — подозревает @bmoschetti.
«Ваше заявление абсолютно бессмысленно. В прошлый раз люди делали уколы потому, что был всплеск ковида. Не знаю, как вам, а мне не очень хочется, чтобы мой муж уехал из страны и не смог вернуться обратно, потому что у него нет прививки», — отвечает @Hdw0013.
«Что за бред… хотим заставить людей снова сидеть на карантине во время промежуточных выборов?» — спрашивает @Sw09 405 808.
«Должно быть, опять пришло время голосования…» — соглашается @OHenry1776.
«Сейчас это уже пандемия вакцинированных», — пишет @datSideKick.
Как сообщало ИА REGNUM, американские граждане со всё меньшим доверием относятся к тому, как лидер страны Джо Байден борется с пандемией коронавируса, на это указывают данные опроса общественного мнения, проведенного Ipsos.